Sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann está a punto de ser liberado

Foto de archivo de la niña Madeleine McCann. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía británica confirmó que el alemán Christian Brueckner, de 49 años, continúa siendo el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, ocurrida en 2007 en la región del Algarve, Portugal. El hombre está próximo a salir en libertad, tras ser condenado por violar a una mujer de 72 años de edad.

Brueckner, quien residía en el Algarve en el momento de la desaparición de la niña de tres años, saldrá de prisión en Alemania este mes. Su nombre fue vinculado por primera vez al caso en 2020, cuando las autoridades británicas y alemanas lo identificaron como sospechoso.

"Estamos al tanto de la liberación pendiente de prisión de un hombre alemán de 49 años que ha sido el principal sospechoso en la investigación federal alemana sobre la desaparición de Madeleine", expresó el DCI Mark Cranwell, investigador principal de la Policía Metropolitana de Gran Bretaña, en un comunicado emitido el lunes.

"Podemos confirmar que este individuo sigue siendo sospechoso en la propia investigación de la Policía Metropolitana", agregó Cranwell.

La Policía británica también indicó en el comunicado que el sospechoso alemán rechazó una solicitud de entrevista. Aseguró que continuará explorando cualquier línea de investigación viable para resolver el caso.

"No podemos proporcionar más información mientras la investigación esté en curso. Cualquier pregunta sobre las condiciones en torno a su liberación debe dirigirse a las autoridades alemanas", añadió la Policía Británica.

Desaparición de la niña

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 mientras estaba de vacaciones con su familia en la ciudad de Praia da Luz, en el Algarve, Portugal. Su caso provocó una búsqueda frenética que atrajo la atención de medios de comunicación de todo el mundo.

Según informó CNN, la policía alemana declaró en junio de 2020 que Madeleine debía ser considerada muerta y que Christian Brueckner era probablemente el responsable de su desaparición.

Brueckner, un abusador de menores y traficante de drogas condenado, cumple prisión por la violación de una mujer de 72 años en la misma zona del Algarve donde desapareció McCann.

Antes de su esperada liberación, la policía portuguesa y alemana realizaron en junio una búsqueda de cuatro días en el Algarve para intentar encontrar nuevas pruebas relacionadas con el caso.