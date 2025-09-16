Trump asegura que hay acuerdo con China sobre TikTok y pospone prohibición en EE. UU.

Donald Trump anunció que ha llegado a un acuerdo con China para evitar la prohibición de TikTok en Estados Unidos ( ARCHIVO )

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el martes que Washington y Pekín llegaron a un acuerdo sobre TikTok, y pospuso tres meses la prohibición de la plataforma en Estados Unidos mientras continúan las negociaciones.

Con casi 2,000 millones de usuarios en el mundo, TikTok es propiedad de la empresa de internet ByteDance, con sede en China. Pero, según una ley de Estados Unidos, no podrá operar en el país a menos que la casa matriz china ceda el control a estadounidenses.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo", señaló Trump a periodistas al salir de la Casa Blanca para una visita de Estado al Reino Unido.

Antes de partir, el presidente estadounidense firmó un decreto que prorroga por cuarta vez la aplicación de la prohibición de TikTok en Estados Unidos. El plazo para la cesión, que vencía el miércoles, se extendió ahora hasta el 16 de diciembre.

Según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el acuerdo prevé que la plataforma para compartir vídeos cortos pase a control estadounidense con la entrada o el aumento de capital de uno o más inversores radicados en Estados Unidos.

Los detalles aún no se han hecho públicos, pero el Wall Street Journal afirma que las operaciones de TikTok en Estados Unidos estarían controladas por un consorcio de inversores que incluye a Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz, según fuentes cercanas al tema.

El lunes, Wang Jingtao, adjunto al responsable de la Administración China del Ciberespacio (CAC), indicó que las partes habían llegado a un acuerdo sobre "el uso bajo licencia del algoritmo" y otras funcionalidades protegidas por propiedad intelectual.

El acuerdo también implica que ByteDance "confíe la gestión de los datos y la seguridad de los contenidos de los usuarios estadounidenses" a un tercero, según el dirigente chino.

"Compañías muy grandes"

La cuestión de la propiedad del algoritmo y el control de los datos de los usuarios está en el centro de las preocupaciones de los legisladores estadounidenses.

El Congreso aprobó en 2024 una ley que obliga a ByteDance a ceder el control de TikTok bajo pena de prohibición en Estados Unidos.

Este texto pretendía evitar que las autoridades chinas pudieran acceder a datos personales de usuarios de TikTok en Estados Unidos o influir en la opinión estadounidense a través del poderoso algoritmo de la red social.

TikTok admitió que empleados radicados en China habían accedido a datos de usuarios estadounidenses, pero aseguró que nada había sido comunicado al gobierno chino.

La posibilidad de que TikTok Estados Unidos utilice el algoritmo, que seguiría siendo propiedad de ByteDance, y no una separación completa, no resolvería totalmente las cuestiones planteadas por el Congreso.

Trump aficionado de TikTok

La fecha límite, inicialmente fijada para el 19 de enero, ya ha sido prorrogada tres veces por Trump, que impulsó su campaña electoral de 2024 en gran medida en las redes sociales y se declara aficionado a TikTok.

"Tenemos un grupo de compañías muy grandes que quieren comprarla", dijo Trump a periodistas el martes.

Según varios medios estadounidenses, se encontró un protocolo en abril, antes de que las relaciones comerciales y diplomáticas entre China y Estados Unidos se tensaran abruptamente en un contexto de nuevos aranceles.

Este protocolo incluía la participación del grupo informático Oracle, que ya aloja los datos de TikTok Estados Unidos en sus servidores estadounidenses, así como la del gestor de activos Blackstone y el empresario Michael Dell.

Otros candidatos para la compra de la plataforma se habían posicionado, en particular el "Project Liberty" del empresario Frank McCourt y la startup de inteligencia artificial (IA) generativa Perplexity AI, cada uno queriendo integrar la aplicación en un modelo más amplio.