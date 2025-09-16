Trump inicia su segunda visita oficial a Reino Unido, en la que le esperan protestas

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este martes a Reino Unido para una visita oficial de tres días, con una agenda dominada por el comercio y los conflictos de Gaza y Ucrania.

El dirigente de 79 años es el primer mandatario de Estados Unidos en realizar dos viajes oficiales a Reino Unido, país que ya visitó en 2019 durante su primer mandato.

"Hay muchas cosas aquí que me alegran el corazón", dijo a su llegada el magnate republicano. "Es un lugar muy especial".

Trump fue recibido con una guardia de honor en el aeropuerto londinense de Stansted por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, antes de tomar un helicóptero con su esposa Melania para pasar la noche en la residencia del embajador estadounidense en Londres.

Este será el único contacto del dirigente con la capital británica, ya que el miércoles se trasladará al castillo de Windsor, a menos de 40 km de Londres, una de las residencias de la monarquía británica.

Eso le permitirá mantenerse alejado de las multitudes, cuando el miércoles está convocada en Londres una concentración en contra del presidente estadounidense.

También se esperan protestas en Windsor, donde Trump se alojará el resto de su visita, prevista hasta el jueves.

Varias decenas de manifestantes, con pancartas anti-Trump y coreando consignas, ya se concentraron el martes en una calle principal cercana al castillo.

También el grupo "Led by Donkeys" ("Dirigidos por burros"), que exige responsabilidades a políticos con campañas a menudo humorísticas, logró proyectar imágenes de Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre de Windsor, según imágenes de AFPTV. La policía informó de cuatro arrestos.

Reunión con Starmer

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, no es un aliado natural del derechista Trump, pero ha tratado de ganárselo desde que el multimillonario regresó a la Casa Blanca en enero.

Trump se reunirá con él el jueves en Chequers, la residencia campestre del primer ministro, a 70 km de Londres.

En ese encuentro hablarán de un reciente acuerdo comercial que permite a Reino Unido escapar de los peores aranceles impuestos por Washington.

Los británicos "quieren ver si pueden afinar un poco" el pacto, declaró el presidente estadounidense antes de volar hacia Reino Unido.

Pero las esperanzas de alcanzar un arreglo para reducir los gravámenes sobre el whisky y el acero parecen chocar contra un muro, según la prensa británica.

Trump y Starmer tienen previsto firmar acuerdos por unos 13,600 millones de dólares, incluido uno para acelerar nuevos proyectos nucleares, así como lo que en círculos económicos británicos calificaron de "una alianza tecnológica líder a nivel mundial".

Starmer afirmó el lunes que aspira a construir "una edad de oro de la energía nuclear" junto a Estados Unidos.

Coincidiendo con la llegada de Trump, el gigante estadounidense Microsoft anunció una inversión de 30,000 millones de dólares en Reino Unido, la mitad de ellos en computación en la nube e inteligencia artificial (IA).

Antes del viaje, Google comunicó también que inyectará casi 6.800 millones de dólares en Reino Unido en los próximos dos años.

Según Evie Aspinall, directora del grupo de expertos British Foreign Policy Group, la visita es buena tanto para Trump como para Starmer.

"Para Trump es una oportunidad de disfrutar de la pompa ceremonial, que tanto le gusta, y para Starmer, de desviar la atención del descontento interno y centrar el foco en asuntos internacionales donde tiene mayores logros", explicó a la AFP.

Trump y su esposa Melania serán agasajados el miércoles en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila.

A su llegada a la residencia del embajador estadounidense en Londres, Trump expresó su admiración por el monarca británico, de quien dijo que era su "amigo" desde "hace mucho tiempo".

"Todo el mundo lo respeta y lo quiere. (...) Mañana va a ser un día muy importante", aseguró.

'Caso Mandelson'

El viaje ocurre una semana después de que el gobierno británico destituyera a su embajador en Washington, Peter Mandelson, por sus vínculos con el delincuente sexual Epstein.

En una carta escrita en 2003 por Mandelson, el diplomático se refería a Epstein como su "mejor amigo".

El mensaje aparecía en un libro compilado por los amigos de Epstein a propósito de su 50º cumpleaños, que también contiene una carta junto al esbozo de una mujer desnuda con la presunta firma de Donald Trump, aunque este lo niega.

Starmer había nombrado a Mandelson en ese puesto hace menos de un año con la idea de consolidar los lazos entre su gobierno y la administración Trump.