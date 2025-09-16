Ventas minoristas en EE. UU. aumentan más de lo anticipado en agosto

Gente camina alrededor de un supermercado Walmart en Secaucus, Nueva Jersey. ( AP )

Las ventas minoristas en Estados Unidos se vieron impulsadas especialmente por las compras de combustible y avanzaron en agosto más de lo que anticipaban los mercados, según datos publicados el martes.

Según el informe del Departamento de Comercio, las ventas minoristas crecieron un 0.6 % en un mes, alcanzando los 732,000 millones de dólares.

Los analistas esperaban un aumento menor (+0.3 %), según el consenso publicado por MarketWatch.

Los impulsores del aumento

Los datos del Departamento de Comercio se publican en valor, no en volumen, lo que significa que el aumento de las ventas minoristas podría explicarse tanto por un mayor consumo como por un incremento en los precios.

Entre los impulsores del aumento se encuentran las compras en las gasolineras (+0.5 % en un mes), debido al aumento reciente de los precios del combustible.

Las compras para el hogar, en cambio, se redujeron (-0.3 %). Muchos de los productos en esta categoría son importados y los aranceles han sido significativamente aumentados por el gobierno estadounidense.

El crecimiento de la economía estadounidense depende en gran medida del consumo de los hogares.