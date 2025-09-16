×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ventas minoristas en EE. UU.
Ventas minoristas en EE. UU.

Ventas minoristas en EE. UU. aumentan más de lo anticipado en agosto

Las ventas minoristas crecieron un 0.6 % en un mes, alcanzando los 732,000 millones de dólares

    Expandir imagen
    Ventas minoristas en EE. UU. aumentan más de lo anticipado en agosto
    Gente camina alrededor de un supermercado Walmart en Secaucus, Nueva Jersey.

    (AP)

    Las ventas minoristas en Estados Unidos se vieron impulsadas especialmente por las compras de combustible y avanzaron en agosto más de lo que anticipaban los mercados, según datos publicados el martes.

    Según el informe del Departamento de Comercio, las ventas minoristas crecieron un 0.6 % en un mes, alcanzando los 732,000 millones de dólares.

    Los analistas esperaban un aumento menor (+0.3 %), según el consenso publicado por MarketWatch.

    RELACIONADAS

    Los impulsores del aumento 

    Los datos del Departamento de Comercio se publican en valor, no en volumen, lo que significa que el aumento de las ventas minoristas podría explicarse tanto por un mayor consumo como por un incremento en los precios.

    • Entre los impulsores del aumento se encuentran las compras en las gasolineras (+0.5 % en un mes), debido al aumento reciente de los precios del combustible.

    Las compras para el hogar, en cambio, se redujeron (-0.3 %). Muchos de los productos en esta categoría son importados y los aranceles han sido significativamente aumentados por el gobierno estadounidense.

    El crecimiento de la economía estadounidense depende en gran medida del consumo de los hogares.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.