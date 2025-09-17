“¡Suelte el iPad!”: así ordenaron a piloto de Spirit alejarse del Air Force One que transportaba a Trump y Melania

El Air Force One saliendo de Washington D.C. ( SHUTTERSTOCK )

Un avión de Spirit Airlines se aproximó peligrosamente el martes al Air Force One, el avión presidencial que en ese momento trasladaba al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump quienes iban rumbo al Reino Unido, lo que obligó a un controlador aéreo a lanzar repetidas advertencias.

El incidente ocurrió mientras la aeronave presidencial sobrevolaba Long Island, Nueva York. El vuelo 1300 de Spirit Airlines, que cubría la ruta Fort Lauderdale–Boston, recibió múltiples instrucciones de los controladores para modificar su trayectoria y mantenerse alejado del Boeing 747 que transportaba al mandatario.

“Spirit 1300, gire 20 grados a la derecha… de inmediato”, se escucha en la grabación difundida por LiveATC, en la que el controlador advierte además que el avión presidencial se encontraba cruzando el ala izquierda del Spirit a unas seis u ocho millas de distancia.

???? | LO ÚLTIMO — Un vuelo de Spirit rumbo a Boston se acercó al Air Force One sobre Nueva York, y desde la torre le advirtieron: “Tráfico a 8 millas, un 747 blanco y azul… mantenga altura. ¡Atento, deje el iPad!”. pic.twitter.com/JLQu0R6xEs — UHN Plus (@UHN_Plus) September 17, 2025

"Suelte el Ipad"

En un momento de tensión, incluso le reprocha al piloto: “Tengo que hablar con usted dos veces cada vez… ¡Suelte el iPad!”.

Pese a la situación, no se registró ninguna emergencia y el vuelo de Spirit Airlines aterrizó sin contratiempos en Boston.

Un portavoz de la aerolínea aseguró que el piloto “siguió los procedimientos y las instrucciones del Control de Tráfico Aéreo (ATC)” y reiteró que “la seguridad es siempre nuestra máxima prioridad”.

Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el incidente.