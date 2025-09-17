Siete dominicanos fueron arrestados por ICE en gallera clandestina de Puerto Rico

Agentes de ICE en una fotografía de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a siete dominicanos durante un operativo multiagencial en una gallera clandestina en Canóvanas, Puerto Rico, reportó el medio puertorriqueño El Vocero.

La intervención, que tuvo lugar el pasado domingo fue confirmada por Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.

González-Ramos indicó al mencionado medio de comunicación que el operativo fue uno de los más recientes de parte de ICE.

La redada se hizo viral en Facebook luego de que ciudadanos publicaran videos del hecho, en los que se escucha a personas usar expresiones soeces: "Muévanse, pu**ta. Hijos de p**a, abusadores. Que se muevan de ahí"

Dominicanos deportados desde enero hasta julio

Las deportaciones de dominicanos desde Estados Unidos y Puerto Rico han registrado un aumento en lo que va de 2025, superando las cifras de los primeros siete meses de 2024, según datos de la Dirección General de Migración (DGM).

De acuerdo con la entidad, un total de 2,196 dominicanos han sido deportados por la nueva administración de Donald Trump desde que asumió el poder hasta julio, de los cuales 218 fueron desde Puerto Rico.

Desde que Trump asumió el poder el pasado 21 de enero, las políticas migratorias de su nueva gestión han mostrado un endurecimiento, reflejado en el incremento de deportaciones.

La mayoría de los dominicanos deportados desde Estados Unidos se debió a su permanencia sin autorización legal en ese país.