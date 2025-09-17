Fed recorta tasas por primera vez en 2025 por riesgos para el empleo en EE. UU.

La bandera de la Reserva Federal de Estados Unidos es una Imagen conceptual compuesta por un patrón de tela. Mapa base y concepto de fondo. Holograma de doble exposición. ( SHUTTERSTOCK )

La Reserva Federal de Estados Unidos redujo sus tasas de interés de referencia el miércoles por primera vez este año, en un cuarto de punto como esperaba el mercado, debido a un mercado laboral más débil.

La Fed redujo la tasa de interés de referencia a 4-4.25 % y prevé dos recortes adicionales este año.

Solo el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente Donald Trump -crítico de la Fed- votó en contra de esta decisión y buscó una reducción mayor de la tasa.

El comité monetario del banco central se mostró asimismo más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1.6 % este año frente al 1.4 % que proyectaba en junio.

No hizo cambios en cuanto a sus expectativas de desempleo e inflación.

La decisión de la Fed tuvo lugar tras meses de fuertes presiones de Trump para que baje las tasas y en un contexto de crecientes preocupaciones por la presión política sobre el banco central, una institución independiente.

Presión sobre el empleo

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, conformado por 12 miembros encargados de fijar las tasas, atraviesa una serie de turbulencias.

Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC Lisa Cook por una acusación de fraude hipotecario.

La Reserva Federal suele mantener las tasas de interés en un nivel alto para controlar la inflación de forma sostenible.

Pero esta vez triunfaron las preocupaciones por el empleo, a pesar de que la inflación se mantiene por encima del 2 %.

En efecto, la Fed dijo en un comunicado que "los riesgos para el empleo han aumentado", incluso si la inflación "ha subido y se mantiene de algú modo elevada".

La institución señaló que la creación de puestos de trabajo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado, aunque "se mantiene baja".

Según datos publicados la semana pasada, el índice de precios al consumo - indicador clave para la inflación- subió a 2.9 % en agosto, el valor más alto desde inicios de año.