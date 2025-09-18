Brigitte Macron presentará evidencia científica ante un tribunal de EE. UU. que demuestra que es mujer

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, llegan para almorzar y mantener reuniones bilaterales en el número 10 de Downing Street, en Londres, en el segundo día de una visita de estado de tres días a Gran Bretaña. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, planean presentar pruebas científicas en un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella no nació hombre, en el marco de una demanda por difamación contra la comentarista estadounidense Candace Owens.

Así lo informó The Guardian, citando declaraciones del abogado de la pareja, Tom Clare, especialista en casos de difamación de alto perfil.

La acción judicial fue interpuesta en julio en el estado de Delaware contra Owens y su empresa, a quienes los Macron acusan de sostener de manera reiterada ataques difamatorios con el fin de aumentar la audiencia y rentabilidad de la plataforma mediática de la comentarista.

El origen de la controversia

Owens afirmó públicamente en 2024 que Brigitte Macron era en realidad "un hombre llamado Jean-Michel Trogneux", declaración que acompañó con la frase de que pondría en juego "toda su reputación profesional" en ello. Posteriormente, reforzó la acusación con un pódcast de ocho capítulos.

El abogado Tom Clare, entrevistado por la BBC en el pódcast Fame under Fire, aseguró que las afirmaciones han sido "profundamente perturbadoras" para Brigitte Macron y una "distracción" para el presidente francés.

Añadió que la exprimera dama "está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar los hechos" y que el testimonio de expertos será "científico en naturaleza", aunque no detalló el tipo de pruebas. También se incluirán fotografías de Brigitte embarazada y con sus hijos.

La respuesta legal

La demanda sostiene que Jean-Michel Trogneux es el hermano mayor de Brigitte, con quien creció en Amiens, al norte de Francia, junto a otros cuatro hermanos. Él asistió a las ceremonias de investidura presidencial de Emmanuel Macron en 2017 y 2022.

Brigitte Macron, de 72 años, es madre de tres hijos de su matrimonio anterior, nacidos en 1975, 1977 y 1984, y abuela de siete nietos. Conoció a Emmanuel Macron cuando impartía talleres de teatro en el colegio donde él estudiaba.

El caso llega después de que en 2021 circularan en Francia rumores similares, lo que motivó una demanda contra dos blogueras, Amandine Roy y Natacha Rey.

Si bien un tribunal de primera instancia falló a favor de Brigitte y su hermano, una corte de apelaciones determinó que los hechos no se ajustaban a la definición legal de difamación. El caso sigue pendiente en la máxima instancia judicial francesa.

Owens insiste en sus declaraciones

La defensa de Candace Owens presentó una moción para desestimar el caso, alegando que no debió ser interpuesto en Delaware, pese a que allí están registradas sus empresas, y que las afirmaciones no guardan relación con esas entidades. Owens, por su parte, ha reiterado que mantiene sus acusaciones.

El proceso en EE.UU. abrirá un nuevo capítulo en la batalla legal emprendida por los Macron para frenar una teoría conspirativa que, según su defensa, persiste pese a pruebas documentales y testimoniales que la desmienten.