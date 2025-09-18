Senador de EE. UU. acusa nuevamente a los demócratas de obstruir nominaciones

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, John Thune, volvió a responsabilizar este jueves a los demócratas por el retraso en la aprobación de nominaciones, y aseguró que Donald Trump es el primer presidente en la historia que no ha logrado confirmar a ningún candidato civil mediante consentimiento unánime o voto oral.

"Los demócratas han desbaratado por completo el proceso de confirmación en el Senado", subrayó Thune.

Según explicó, los demócratas argumentan que los candidatos nominados "históricamente han sido malos", aunque en muchos casos terminan votando a favor de su confirmación. "A pesar de esto, han ralentizado el proceso hasta detenerlo por completo. Es una demora por la demora. Supongo que lo hacen para dar la impresión de que están en conflicto", señaló el senador, en referencia al proceso de audiencias en el que se evalúa a los nominados antes de su votación final.

Las declaraciones de Thune se produjeron tras el receso de verano, en una jornada en la que los senadores debían votar por un primer grupo de 48 nominaciones pendientes.

Entre ellas se incluye la del exrepresentante republicano de Nueva York, Brandon Williams, propuesto como subsecretario de Energía para Seguridad Nuclear y director de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía, además de varias designaciones diplomáticas.

"Cada uno de estos 48 nominados fue reportado por el comité con apoyo bipartidista. Todos y cada uno. Un número significativo de ellos recibió el respaldo de la mayoría de los demócratas en sus respectivos comités. Bajo cualquier otro presidente, este tipo de nominados habrían sido confirmados en bloque por consentimiento unánime o voto oral. La obstrucción de los demócratas no tiene que ver con la calidad de los candidatos", afirmó Thune.

La "causa" del retraso

Thune sostuvo que el retraso en las confirmaciones responde a que los demócratas no han aceptado la elección de Trump como presidente. En ese sentido, advirtió que la falta de confirmaciones limita al mandatario para implementar su agenda.

"La obstrucción de los demócratas le ha negado a Trump el equipo que necesita. Le ha negado al pueblo estadounidense el cambio por el que votaron en noviembre pasado. Y ha impedido que el Senado avance en tareas importantes", recalcó.

Nominaciones pendientes

El senador también denunció que uno de los candidatos nominados por Trump lleva casi ocho meses a la espera de confirmación, aunque no reveló su nombre. Asimismo, recordó que otras designaciones, como la de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, acumulan ya cuatro meses en el calendario sin ser sometidas a votación.