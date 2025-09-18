El Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) compartió el miércoles en su cuenta oficial de X un video que muestra a marines desplegados en Puerto Rico realizando entrenamientos anfibios, aéreos y terrestres.

Las imágenes presentan helicópteros, embarcaciones y tropas en maniobras en zonas montañosas y costeras de la isla. También se observa a soldados disparando en prácticas cuyo objetivo no fue especificado.

En el material se destacan las siglas del VMM-263 (Marine Medium Tiltrotor Squadron 263, "Thunder Chickens"), unidad que opera aeronaves MV-22B Osprey, capaces de despegar y aterrizar como helicópteros, pero con el alcance de un avión para transportar tropas y equipo.

Según la descripción, los ejercicios fueron realizados por la 22ª Unidad Expedicionaria de la Marina (SOC) durante las primeras semanas de septiembre "en apoyo a las prioridades del Comando Sur, del Departamento de Guerra y de la Casa Blanca". No se informó hasta cuándo continuará el despliegue ni cuál será su alcance.

La publicación del video se produce después de la llegada de al menos cinco aviones F-35 al aeropuerto José Aponte de la Torre, en Ceiba, antigua base naval Roosevelt Roads, según medios estadounidenses.

Bases en uso

Paralelamente, los marines también utilizan instalaciones como la Base Ramey en Aguadilla y la Base Aérea Muñiz en Carolina, donde el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se dirigieron a unos 300 soldados para remarcar la importancia de los entrenamientos en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

La administración Trump y la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, han insistido en que la ampliación de la presencia militar en la isla busca combatir a los llamados "narcoterroristas" vinculados a Venezuela.

El presidente Donald Trump declaró el pasado martes que fuerzas estadounidenses interceptaron "tres barcos con narcotraficantes cerca de Venezuela", en alusión a recientes operaciones en el Caribe.