Melissa Matos, la primera dominicana con una tienda exclusiva en Shein

La maquillista y creadora de contenido Melissa Matos se ha convertido en la primera mujer latina de República Dominicana en tener su propia tienda en la plataforma internacional Shein, una de las tiendas digitales chinas más grandes en la actualidad.

Matos, de 30 años, relató que su creciente carrera en las redes sociales y en el mundo del maquillaje comenzó mientras estudiaba la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey.

"No solamente descubrí el amor al maquillar, sino que lo empecé a usar como mi forma de ingreso. De esta forma yo podía pagar mi universidad y, a la misma vez, ver qué tenía el futuro para mí", expresó Matos.

A pesar de haberse graduado de la universidad, la dominicana no sintió que esa era su verdadera vocación. Por ello, buscó empleo en Mac Cosmetics, donde trabajó algunos meses y pudo hacerse de una clientela que más adelante le permitió emprender su propio negocio.

Al mismo tiempo, Melissa compartía en redes sociales su día a día, su trabajo y consejos de moda, lo que hizo que sus seguidores aumentaran.

Ha trabajado con celebridades dominicanas como Melymel, Clarissa Molina y Francisca, colaboraciones que la catapultaron a una mayor visibilidad.

Trabajo con Shein

Melissa Matos contó a Diario Libre que, durante la pandemia, diversificó su contenido hacia la moda y el estilo de vida, lo que le abrió las puertas a colaboraciones con grandes marcas.

En 2021, Shein la contactó para campañas promocionales y, tras resultados exitosos, firmó un contrato de colaboración a largo plazo.

En abril de este año, la plataforma la eligió como una de las influencers latinas con una tienda exclusiva dentro de Shein.

"Al principio no lo quería asimilar, pero ella me dijo, ´tú eres la primera influencer dominicana que tiene una tienda en Shein´", reveló.

El proceso de selección de la ropa para su tienda es exigente, ya que debe elegir 200 piezas por temporada. Matos adelantó que también tiene la opción de diseñar algunas desde cero, un reto creativo que espera concretar antes de finalizar el año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/f80c5881-540d-4a0a-b0a8-020680badb8e-d18eeeae.jpg Melissa Matos modela ropa para su tienda en Shein. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/img8974-9fe42dcc.jpg Melissa Matos modela ropa para su tienda en Shein. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/463ec02e-25fc-4035-851c-27a54822de76-2743634c.jpg ienda de Melissa Matos en Shein. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/facetune15-09-2025-09-19-32-f4b55bfe.jpg Melissa Matos modela ropa para su tienda en Shein. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/img0518-d63b8430.png Melissa Matos modela ropa para su tienda en Shein. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/img7229-26964270.jpg Melissa Matos modela ropa para su tienda en Shein. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/img0519-9bc7286c.png Tienda de Melissa Matos en Shein. (FUENTE EXTERNA)

Para la dominicana, tener representación dentro de esta plataforma internacional ha sido muy importante, ya que le permite abrir puertas a más compatriotas y a futuras generaciones de creadores de contenido.

Finalizó haciendo un llamado a la juventud dominicana a trabajar con disciplina en lo que les apasiona y a tocar las puertas necesarias para alcanzar sus metas.