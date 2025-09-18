Panel médico realiza primeros cambios en recomendaciones sobre vacunas infantiles en EE. UU.

Un panel médico escogido por el secretario de Salud del presidente estadounidense Donald Trump realizó su primera modificación al esquema de vacunación infantil el jueves, mientras expertos en salud pública temen más cambios que desafíen los consejos médicos predominantes.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) fue renovado para reflejar los ideales del secretario Robert Kennedy Jr., escéptico de las vacunas.

Este consejo asesor científico, encargado de hacer recomendaciones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), votó recomendar que ningún niño menor de cuatro años reciba la vacuna combinada MMRV, que cubre sarampión, paperas, rubéola y varicela.

En cambio, los padres deberían recibir la alternativa de inyecciones separadas de MMR y varicela para sus hijos, decidieron los miembros.

La vacuna combinada tiene un pequeño riesgo de causar convulsiones febriles temporales que no amenazan la vida.

Sin embargo, el presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, Sean O'Leary, explicó a periodistas que el debate se resolvió hace años y que los padres ya tienen la opción de ambas alternativas.

"Todavía estoy desconcertado de que esto haya vuelto a ser tema de discusión", dijo. "Lo único que se me ocurre es que se trata de otra estrategia para asustar a los padres".

Información errónea

Kennedy ha promovido durante décadas información errónea sobre vacunas, como la afirmación ampliamente refutada de que la vacuna MMR causa autismo.

Tras su nombramiento, despidió a todas las personas del ACIP y las reemplazó con figuras con opiniones antivacunas alineadas a las suyas.

La epidemióloga Syra Madad indicó a la AFP que con las discusiones del jueves se corre "riesgo de erosionar protecciones que sabemos que funcionan".

Los miembros del comité pospusieron hasta el viernes una esperada votación sobre si eliminar la norma establecida de inmunizar a los recién nacidos contra la hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida, movimiento que causa alarma generalizada entre expertos en salud pública.

Junto con la votación sobre la hepatitis B, el comité se reunirá nuevamente y considerará la vacuna de covid-19 de esta temporada, quién debería recibirla y quién debería pagar por ella.