El Senado de EE. UU. confirma a 48 de los nominados de Trump

El Senado de los Estados Unidos confirmó este jueves a 48 de los 100 nominados a cargos por el presidente Donald Trump mediante una sola votación, luego de que se aplicaran por primera vez nuevas reglas que buscan agilizar el proceso.

La medida surgió tras la decisión de los republicanos de modificar el reglamento la semana pasada, con el fin de evitar tácticas dilatorias de los demócratas, quienes habían forzado múltiples votaciones para casi todas las nominaciones del mandatario.

Los cambios ahora permiten confirmar en bloque a candidatos de menor rango no judiciales, lo que, según el oficialismo, ayudará a reducir el cúmulo de puestos pendientes en el Poder Ejecutivo.

El Senado votó 51-47 para confirmar a las cuatro docenas de nominados. El líder de la mayoría republicana, John Thune, afirmó que los confirmados este jueves recibieron votos bipartidistas en comisión.

Entre los aprobados figuran Jonathan Morrison, nuevo titular de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, y Kimberly Guilfoyle, designada como embajadora de Estados Unidos en Grecia.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press, los republicanos avanzarán en las próximas semanas con un segundo grupo de nominados, limpiando gradualmente la lista de más de cien designaciones pendientes desde hace meses.

Nominada para RD

Una de las nominaciones que se mantienen estancadas en el Senado es la de Leah Francis Campos, propuesta como embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, la cual lleva cuatro meses en espera de votación.

"Demócratas obstruyen votaciones"

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, John Thune, volvió a responsabilizar este jueves a los demócratas por el retraso en la aprobación de nominaciones, y aseguró que Donald Trump es el primer presidente en la historia que no ha logrado confirmar a ningún candidato civil mediante consentimiento unánime o voto oral.

"Los demócratas han desbaratado por completo el proceso de confirmación en el Senado", subrayó Thune.

Según explicó, los demócratas argumentan que los candidatos nominados "históricamente han sido malos", aunque en muchos casos terminan votando a favor de su confirmación.

"A pesar de esto, han ralentizado el proceso hasta detenerlo por completo. Es una demora por la demora. Supongo que lo hacen para dar la impresión de que están en conflicto", señaló el senador, en referencia al proceso de audiencias en el que se evalúa a los nominados antes de su votación final.

Las declaraciones de Thune se produjeron tras el receso de verano, en una jornada en la que los senadores debían votar por un primer grupo de 48 nominaciones pendientes.