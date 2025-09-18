Violencia y alquileres altos, los problemas que afectan a los bodegueros de NY

Imagen de una bodega en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Frente a la sede de United Bodegas of America (UBA) en Manhattan, líderes comunitarios y dueños de bodegas se reunieron con el exgobernador de Nueva York y actual candidato a la alcaldía de la ciudad, Andrew Cuomo, para poner sobre la mesa los principales problemas que enfrenta este sector, considerado columna vertebral de los vecindarios neoyorquinos.

Durante el encuentro, encabezado por Radhames Rodríguez, presidente de UBA, y Rosa Ayala, directora de operaciones, los bodegueros expusieron las situaciones más urgentes que afectan su estabilidad y seguridad:

Aumento de la violencia y amenazas a la seguridad en los establecimientos.

Altos costos de alquileres, que muchos consideran ya insostenibles.

Deficiencias en servicios municipales, que dificultan su operación diaria.

El evento contó además con la participación de la asambleísta Yudelka Tapia y del líder comunitario Manuel Lebrón, pionero en el ámbito de las bodegas, quienes coincidieron en que los problemas del sector requieren atención inmediata de las autoridades.

Sin apoyo a Cuomo

Cuomo escuchó las inquietudes de primera mano y destacó la relevancia de las bodegas durante la pandemia, cuando funcionaron como centros de apoyo comunitario gracias a la gestión de UBA en el acceso a vacunas y servicios.

"Las bodegas son más que negocios, son el latido de nuestros vecindarios", afirmó Rodríguez, subrayando la necesidad de que los líderes políticos presten atención a sus demandas.

UBA aclaró que el encuentro no constituye un respaldo a la candidatura de Cuomo, sino un espacio de diálogo y reflexión para defender los intereses de miles de bodegueros que hoy enfrentan violencia, presión económica y abandono institucional.

La organización reiteró su compromiso de continuar trabajando con funcionarios públicos para garantizar que la voz de los bodegueros siga siendo escuchada en Nueva York.