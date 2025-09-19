Asaltantes a bordo de un motor matan a una dominicana en el Bronx

Una mujer dominicana fue brutalmente apuñalada hasta la muerte dentro de su vehículo en el Bronx, mientras su pareja supuestamente se detenía a orinar en un parque desolado cerca de Pelham Bay.

La víctima fue identificada como Anthonella Contreras Linarez, de 30 años, oriunda de Bayaguana. Según fuentes policiales, ella y su esposo, de 44 años, se dirigían a cenar a City Island alrededor de las 8:10 p.m. del miércoles, cuando se detuvieron en las inmediaciones de Rodman´s Neck.

De acuerdo con el testimonio del hombre, en ese momento dos desconocidos llegaron en una motocicleta, intentaron asaltar a Contreras Linarez y la apuñalaron varias veces cuando ella se resistió, antes de escapar del lugar.

El esposo aseguró que trató de enfrentar a los atacantes al regresar al vehículo, pero también fue herido con arma blanca. Fue trasladado a un hospital en condición estable.

Buscan a los culpables

La Policía de Nueva York (NYPD) continúa investigando el caso. Agentes rastrean la zona en busca de cámaras de vigilancia que hayan captado a los sospechosos y también han recopilado pruebas en el edificio residencial de la pareja, ubicado en Crotona Park East, en el Bronx.

"Es impactante que esto haya sucedido. Es triste, muy triste", declaró al Daily News Richard Allen, de 46 años, guardia de seguridad del edificio donde vivía la víctima.

Leer más Apresan a cuatro jóvenes por la muerte del adolescente dominicano Ángel Mendoza en Nueva York