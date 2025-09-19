D4vd investigado por LAPD por presunta relación con menor de 13 años hallada muerta en su auto

El cantante estadounidense David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, se encuentra en el centro de una investigación tras revelarse que mantenía una presunta relación con Celeste Rivas, una adolescente de 13 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado el 8 de septiembre en un Tesla registrado a su nombre, informó el Daily Mail.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio británico, Rivas habría conocido a Burke cuando tenía 12 o 13 años, y su entorno familiar estaba al tanto del vínculo.

Su hermano, Matthew Rivas, aseguró que la menor desapareció en mayo pasado luego de salir al cine con el cantante y no regresar. Además, la madre de la víctima declaró que su hija tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la inscripción "Shh...", similar a uno que luce el artista.

Hallazgo del cuerpo y operativo policial

El vehículo en el que fueron encontrados los restos había sido abandonado en una zona de Hollywood Hills, cercana a la residencia alquilada por Burke por un valor de 20,000 dólares mensuales. La policía de Los Ángeles confirmó que los restos estaban en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la menor llevaba tiempo muerta.

El miércoles, agentes allanaron la vivienda del cantante y confiscaron varias bolsas con evidencia, así como una computadora. Pese a la gravedad de los hechos, el LAPD aclaró que Burke no ha sido acusado formalmente y que coopera con la investigación.

Impacto en la industria musical

Tras la confirmación de la identidad de Rivas, Burke canceló una de sus presentaciones y la discográfica Interscope/UMG, junto con Sony Music Publishing y Wasserman, suspendieron todo esfuerzo de promoción. Además, artistas como Kali Uchis anunciaron el retiro de sus colaboraciones con él en plataformas de streaming.

Carrera interrumpida

Con apenas 20 años, Burke había logrado reconocimiento mundial a través de TikTok y colaborado con figuras como SZA y Holly Humberstone. En 2023, su tema Romantic Homicide lo llevó a escenarios internacionales y a presentaciones en programas como Jimmy Kimmel Live!.

Hoy, su ascendente carrera queda en suspenso mientras avanza la investigación. En paralelo, la familia de Celeste Rivas lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos con los que costear los gastos funerarios de la adolescente.