Familia de mujer dominicana asesinada en el Bronx cuestiona versión de su esposo

La trágica muerte de Anthonella Contreras Linarez, una joven dominicana de 30 años, ha dejado a su familia sumida en el dolor y en la incertidumbre, pues aseguran que no confían en la versión que su esposo dio a la policía sobre el ataque.

Contreras Linarez fue apuñalada varias veces dentro de su automóvil el miércoles por la noche, cuando supuestamente dos hombres en motocicleta intentaron asaltarla en una zona desolada cerca de Rodman´s Neck, en el Bronx.

Según declaró su esposo, de 44 años, él se había detenido a un costado de la carretera para orinar cuando ocurrieron los hechos.

El hombre relató a la policía que corrió hacia el auto al escuchar el forcejeo, intentó defenderla y también fue herido con un cuchillo antes de que los atacantes huyeran. Sin embargo, los familiares de la víctima consideran que hay vacíos en la historia.

"La única pregunta que tengo para él es: ¿qué pasó? Queremos la verdad. Les diré la verdad: no confío en lo que dice", declaró a The Post su hermano, Mayker Contreras.

Contreras Linarez fue llevada por su esposo al Hospital Montefiore en New Rochelle, donde murió a causa de múltiples heridas de arma blanca en la cara, el cuello y el cuerpo. Su pareja sobrevivió y fue dado de alta en condición estable, pero continúa siendo interrogado por la policía.

Dolor en la familia

El padre de la víctima, Marcos Contreras, expresó su dolor y cautela:

"La policía está investigando, así que no puedo decir que no fue así. Tengo que esperar a que investiguen. Siempre hay dudas".

La familia, que emigró desde Bayaguana, República Dominicana, a Nueva York hace más de una década, describió a Anthonella como el centro de unión del hogar.

"Si estabas con ella, ¿cómo permitiste que esto pasara?", se preguntó su hermano. "Estamos devastados. Ella era la luz, la alegría en nuestra familia. El pegamento que nos mantenía unidos era ella".

Hasta el jueves, los sospechosos seguían prófugos, según informó la policía.