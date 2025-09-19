Hombre muere tras pelea con empleados en bodega de Brooklyn, Nueva York

Foto de la Royal Deli & Girll donde ocurrió el forcejeo mortal el pasado lunes. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investiga la muerte de Gerry Hill, un hombre de 59 años conocido en la comunidad por su comportamiento agresivo, tras un altercado ocurrido el lunes por la noche en una bodega de Brooklyn.

Según el reporte policial, Hill entró alrededor de las 7:00 p. m. al negocio Royal Deli and Grill, ubicado en la avenida Knickerbocker en Bushwick, donde protagonizó una discusión con dos empleados. Durante el enfrentamiento, uno de los trabajadores habría tomado una porra y golpeado a Hill en la cabeza.

El hombre salió del local, pero poco después se desplomó en la calle y fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Dos peleas en la misma noche

Un testigo identificado como Isaiah Arocho relató a ABC News que el conflicto comenzó por una deuda pendiente.

"Fue por un crédito porque le debía dinero a la tienda y lo estaba pagando, y seguía pidiendo cosas", dijo. "Los empleados se enojaron, tomaron represalias y empezaron a pelear".

Arocho explicó que Hill salió de la bodega tras la primera pelea, pero regresó minutos después para reiniciar la confrontación.

"Intentó meterse detrás del mostrador y golpeó a uno de los trabajadores, dejándolo inconsciente. Cuando su compañero lo vio en el suelo, tomó un objeto y lo golpeó en la cabeza", agregó Fernando Mateo, portavoz de la asociación United Bodegas of America (UBA).

Defensa propia o homicidio

UBA defendió la actuación de los empleados y calificó el hecho como un caso de defensa propia. Mientras tanto, la Fiscalía del Distrito de Brooklyn recordó que Hill acumulaba 26 arrestos previos por delitos que incluían agresión, robo, allanamiento, posesión ilegal de armas y drogas.

Los detectives entrevistaron a los trabajadores implicados y están a la espera de los resultados de la autopsia. Hasta ahora, no se han presentado cargos.