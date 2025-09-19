Apresan y acusan de asesinato a la pareja de la dominicana muerta en el Bronx

Fotos de Anthonella Contreras y su pareja Franklin Batallas. ( FUENTE EXTERNA )

La pareja de la dominicana Anthonella Contreras Linarez fue apresada y acusada este viernes de asesinato, luego de declarar que dos hombres a bordo de una motocicleta la apuñalaron para robarle.

El detenido fue identificado como Franklin Batallas, de 44 años, quien fue arrestado alrededor de la 1:00 de la tarde, de acuerdo con el medio neoyorquino The New York Post. Batallas también enfrenta dos cargos de agresión y posesión ilegal de un arma en relación con la muerte de Contreras Linarez, ocurrida la noche del miércoles en City Island.

Según The Post, la policía cree que Batallas apuñaló varias veces a la dominicana.

Familiares y vecinos aseguraron que la pareja parecía estar enamorada y no mostraba señales de lo que se convertiría en un violento final para la mujer.

"Para nosotros, era un cuñado muy querido. Fue un golpe muy duro. No sé qué sentir", expresó Mayker Contreras, hermana de la víctima.

Recordó a Anthonella como "una persona maravillosa, que amaba a todos". Agregó: "Era mi niña. Le encantaba viajar, a la República Dominicana y a cualquier lugar que pudiera ir. Por supuesto, su vida se truncó".

Al referirse a Batallas, sostuvo: "Dejemos que la ley decida retenerlo todo el tiempo que la ley permita".

Declaración de Batallas

Batallas declaró que dos hombres se detuvieron en una motocicleta mientras él se encontraba haciendo sus necesidades. Según su versión, intentaron robar a Contreras Linarez y la apuñalaron varias veces cuando ella se resistió, antes de huir.

El hombre aseguró a la policía que, al escuchar el forcejeo, corrió hacia el vehículo, intentó defender a su pareja y también resultó herido con un cuchillo antes de que los supuestos atacantes escaparan.

La dominicana fue trasladada de urgencia al Hospital Montefiore New Rochelle, donde falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca en la cara, el cuello y el cuerpo.