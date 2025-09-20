×
Estadounidenses dominarán el directorio de TikTok en EE. UU., según la Casa Blanca

Habrá siete puestos en la junta directiva que controlará la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses, informaron

    Estadounidenses dominarán el directorio de TikTok en EE. UU., según la Casa Blanca
    El acuerdo para que la empresa matriz china de TikTok venda sus operaciones en Estados Unidos prevé la creación de una junta directiva dominada por estadounidenses. (FUENTE EXTERNA)

    El acuerdo para que la empresa matriz china de la popular aplicación de videos TikTok venda sus operaciones en Estados Unidos prevé la creación de una junta directiva dominada por estadounidenses, anunció este sábado una funcionaria de la Casa Blanca.

    "Habrá siete puestos en la junta directiva que controlará la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.