VIDEO | Visa H-1B: ¿cómo podría remodelar los empleos en el sector de la tecnología en EE. UU.?

Las tarifas anuales para la obtención de la visa aumentarán a 100.000 dólares

El Gobierno estadounidense de Donald Trump anunció importantes cambios en el programa de visa H-1B, un permiso de trabajo esencial para los profesionales extranjeros del sector tecnológico.

Las tarifas anuales para la obtención de la visa aumentarán a 100.000 dólares, una medida que busca proteger los empleos estadounidenses mientras garantiza que solo se contraten personas altamente cualificadas, según Trump.

La medida entrará en vigor el 21 de septiembre. ¿Cómo puede impactar? Te contamos.

