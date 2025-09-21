Acusado de asesinar a dominicana en el Bronx condujo sin rumbo mientras ella se desangraba

Fotos de Anthonella Contreras y su pareja Franklin Batallas. ( FUENTE EXTERNA )

La fiscalía del Bronx acusó a Franklin Batallas, de 44 años, de apuñalar repetidamente a su pareja sentimental, la dominicana Anthonella Contreras Linarez, de 30 años, y de conducir sin rumbo fijo mientras la víctima se desangraba en su vehículo.

Durante la lectura de cargos, el fiscal adjunto Che Van-Eer informó que Batallas detuvo su auto en un área apartada de Pelham Bay Park la noche del pasado miércoles, alrededor de las 8:10 p.m., donde atacó a su novia en el rostro y el cuello.

"El acusado no llamó al 911, sino que condujo haciendo múltiples giros en U de manera errática antes de finalmente llegar al Hospital Montefiore New Rochelle, donde la víctima fue declarada muerta", dijo Van-Eer.

Según Daily News, la fiscalía indicó que la dominicana se desangró mientras su verdugo conducía. El interior del automóvil y la ropa estaban empapados de sangre.

Una fuente policial declaró que Contreras Linarez estaba en proceso de terminar la relación con Batallas.

El acusado enfrenta dos cargos de agresión y posesión ilegal de un arma en relación con la muerte de la mujer.

Su declaración

Batallas aseguró a la policía que dos hombres en motocicleta lo abordaron mientras él se detenía a orinar. Según su versión, intentaron robar a Contreras Linarez y la apuñalaron varias veces cuando ella se resistió, antes de huir.

El acusado afirmó que, al escuchar el forcejeo, corrió hacia el vehículo, intentó defender a su pareja y también resultó herido con un cuchillo antes de que los presuntos atacantes escaparan.