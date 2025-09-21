×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Anthonella Contreras
Anthonella Contreras

Acusado de asesinar a dominicana en el Bronx condujo sin rumbo mientras ella se desangraba

Franklin Batallas enfrenta cargos de asesinato, agresión y posesión ilegal de un arma por la muerte de la mujer

    Expandir imagen
    Acusado de asesinar a dominicana en el Bronx condujo sin rumbo mientras ella se desangraba
    Fotos de Anthonella Contreras y su pareja Franklin Batallas. (FUENTE EXTERNA)

    La fiscalía del Bronx acusó a Franklin Batallas, de 44 años, de apuñalar repetidamente a su pareja sentimental, la dominicana Anthonella Contreras Linarez, de 30 años, y de conducir sin rumbo fijo mientras la víctima se desangraba en su vehículo.

    Durante la lectura de cargos, el fiscal adjunto Che Van-Eer informó que Batallas detuvo su auto en un área apartada de Pelham Bay Park la noche del pasado miércoles, alrededor de las 8:10 p.m., donde atacó a su novia en el rostro y el cuello.

    • "El acusado no llamó al 911, sino que condujo haciendo múltiples giros en U de manera errática antes de finalmente llegar al Hospital Montefiore New Rochelle, donde la víctima fue declarada muerta", dijo Van-Eer.

    Según Daily News, la fiscalía indicó que la dominicana se desangró mientras su verdugo conducía. El interior del automóvil y la ropa estaban empapados de sangre.

    Una fuente policial declaró que Contreras Linarez estaba en proceso de terminar la relación con Batallas.

    El acusado enfrenta dos cargos de agresión y posesión ilegal de un arma en relación con la muerte de la mujer.

    RELACIONADAS

    Su declaración

    Batallas aseguró a la policía que dos hombres en motocicleta lo abordaron mientras él se detenía a orinar. Según su versión, intentaron robar a Contreras Linarez y la apuñalaron varias veces cuando ella se resistió, antes de huir.

    El acusado afirmó que, al escuchar el forcejeo, corrió hacia el vehículo, intentó defender a su pareja y también resultó herido con un cuchillo antes de que los presuntos atacantes escaparan.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.