Juegos Centroamericanos Caribe 2026

Cónsul dominicano en NY destaca la importancia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La XXV edición de los Juegos se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026

    Expandir imagen
    Cónsul dominicano en NY destaca la importancia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
    El cónsul dominicano Jesús Vásquez habla sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez, destacó la relevancia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, resaltando su papel en la integración regional, el orgullo nacional y el desarrollo deportivo.

    La XXV edición de los Juegos se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, con la participación prevista de más de 6,000 atletas de 37 delegaciones miembros de Centro Caribe Sports.

    "La sede será Santo Domingo, pero la responsabilidad es de toda la República Dominicana", señaló Vásquez por medio de una nota de prensa.

    Durante sus declaraciones, el funcionario felicitó a los organizadores por el esfuerzo en la planificación del evento y envió un mensaje de reconocimiento a los atletas participantes, a quienes consideró representantes de sus países.

    "Estos juegos reflejan nuestra identidad, disciplina y unidad. Son competencias deportivas que también promueven la inclusión y la cooperación entre los pueblos caribeños y latinoamericanos", expresó Vásquez.

    • El cónsul subrayó que la República Dominicana, como país anfitrión, muestra nuevamente su capacidad para organizar actividades internacionales y recibir a delegaciones deportivas. Además, reiteró el compromiso del consulado de apoyar iniciativas que fortalezcan la cultura, el deporte y la identidad nacional de la diáspora dominicana en el exterior.
    Orgullo para la diáspora dominicana

    Para la comunidad dominicana residente en Nueva York, el anuncio tiene un valor especial, al reafirmar el vínculo con el país y la disposición de apoyar esta justa deportiva.

    Con sus palabras, el cónsul Vásquez invitó a la comunidad a respaldar el evento, que, dijo, contribuirá a proyectar el nombre de la República Dominicana y de la región caribeña en el ámbito deportivo internacional. 

