Espaillat premia al equipo Inwood como campeón de la copa de Pequeñas Ligas de Béisbol

El equipo Inwood, del Alto Manhattan, ganador de la 13ª copa del Torneo Anual de Pequeñas Ligas de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat entregó este fin de semana el trofeo al equipo Inwood, del Alto Manhattan, ganador de la 13ª copa del Torneo Anual de Pequeñas Ligas de Béisbol.

El conjunto GrandSlam, del Bronx, obtuvo el segundo lugar en la justa deportiva, en la que también participaron varios equipos de la ciudad.

"Felicitaciones al equipo de Inwood por lograr el campeonato de este año. Reconozco también el esfuerzo de todos los equipos que formaron parte de esta edición, la cual organizamos cada año en el distrito", expresó el congresista.

Espaillat agradeció además el trabajo de entrenadores, dirigentes y padres, así como el apoyo de Harlem, sede del torneo en 2025.