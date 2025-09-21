Orquesta Filarmónica de Santo Domingo ofrecerá concierto "muy dominicano" en Nueva York

El cónsul general de la República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, acompañarán la presentación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez, que tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el auditorio de la Universidad Hostos Community College.

El concierto se realizará a las 7:00 p.m. en el auditorio de Hostos Community College, ubicado en la avenida Grand Concourse, en el Bronx. Las puertas abrirán a las 6:30 p.m. y será necesario confirmar asistencia.

La presentación en Nueva York forma parte de una gira que incluye diversas localidades de la República Dominicana, impulsada por el Viceministerio de Creatividad y Formación Artística, bajo la dirección de Amaury Sánchez.

Combinación de obras

El repertorio de la noche combinará obras clásicas y piezas populares, con un enfoque en la comunidad dominicana residente en el extranjero.

“Queremos que el público pueda disfrutar de una muestra representativa de nuestra música en un espacio de encuentro cultural”, señaló Amaury Sánchez.

El evento también busca reconocer a la diáspora dominicana y su aporte a la vida social y cultural en Nueva York.

Con esta presentación, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo continúa su labor de difusión de la música y la identidad dominicana en escenarios nacionales e internacionales.

El evento es organizado con el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, el Consulado General dominicano en Nueva York y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de promover la música y la cultura dominicana en el exterior.