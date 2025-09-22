Congresista Adriano Espaillat es invitado de honor del Desfile Afroamericano de Harlem

Adriano Espaillat junto a otras personalidades destacadas de Harlem durante la inauguración de la 56ª edición del Desfile Afroamericano de Harlem. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, fue invitado de honor en la 56ª edición del Desfile Afroamericano de Harlem, una de las celebraciones culturales más importantes de Nueva York y el evento cívico más grande de su tipo en EE. UU., dedicado a destacar el legado y las contribuciones de la comunidad afroamericana.

Miles de personas se congregaron a lo largo de la ruta del desfile, en el histórico Adam Clayton Powell Jr. Boulevard, desde la calle 111 hasta la calle 136, para rendir homenaje a líderes comunitarios, instituciones educativas, organizaciones culturales, fraternidades, hermandades y figuras emblemáticas del activismo social.

"Me llena de orgullo participar en el Desfile Afroamericano en Harlem, junto al reverendo Al Sharpton y a líderes que han engrandecido nuestro distrito congresual", dijo Espaillat, quien representa a Harlem en el Congreso de los Estados Unidos.

"Celebramos la inauguración del Día de Reconocimiento Afroamericano de este año, un espacio para honrar las valiosas contribuciones que los afroamericanos han hecho a nuestra ciudad y a la nación. Hoy nos unimos para reconocer ese legado y reafirmar nuestro compromiso de mantener viva su promesa para las futuras generaciones".

El tema central de esta edición fue "Education is Our #1 Priority" (La educación es nuestra prioridad número uno), subrayando el papel fundamental de la educación en el progreso y empoderamiento de la comunidad.

Durante el fin de semana previo, el desfile incluyó la jornada comunitaria "Get Involved: Literacy, Health & Culture Celebration", que ofreció recursos de salud, servicios comunitarios y actividades culturales a las familias de Harlem.

Más sobre la celebración

Fundado en 1968, en el contexto del movimiento por los derechos civiles, el Desfile Afroamericano de Harlem se ha consolidado como un símbolo de unidad, orgullo y resistencia.

Cada año reúne a bandas musicales, carrozas, agrupaciones comunitarias y líderes nacionales para celebrar la cultura afroamericana y sus aportes en áreas como la educación, la salud, las artes, los negocios, el gobierno y la justicia social.

La participación del congresista Adriano Espaillat reafirma el compromiso de su oficina con el reconocimiento de la diversidad cultural del Distrito Congresual 13 de Nueva York y con la promoción de espacios de inclusión que fortalezcan la democracia y la cohesión social.