Estados Unidos propone una nueva misión de seguridad en Haití

Un oficial de la Policía Nacional de Haití (izq.) patrulla en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de julio de 2025. ( AFP )

El mandato de la actual Misión Multinacional de Seguridad (MSS), liderada por Kenia, está próximo a expirar en nueve días, mientras que Estados Unidos urgió ayer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobar una nueva misión para desplegar en el vecino país a 5,500 efectivos a fin de combatir a las pandillas.

En su intervención durante un evento junto al presidente keniano, William Ruto, en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, pidió que se apruebe la resolución presentada por su país antes del vencimiento de la actual.

"Es momento de actuar, y Estados Unidos solicita a todos nuestros socios que se unan a nosotros para presionar por esta resolución crítica antes de que el mandato de la misión MSS expire el 2 de octubre", declaró Landau.

Estados Unidos y Panamá presentaron una resolución ante el Consejo de Seguridad para establecer una fuerza de supresión de pandillas (GSF) más amplia y una oficina de apoyo de la ONU en Haití (UNSOH).

China y Rusia, ambos con poder de veto en el Consejo de Seguridad, han expresado sus reservas citando la oposición interna en Haití al intervencionismo extranjero.

En su participación, el funcionario estadounidense advirtió sobre los que podrían intentar impedir o ralentizar la adopción de la resolución, por lo que hizo un llamado a los Estados miembros para que apoyen la creación de esta Fuerza de Supresión de Pandillas y proporcionen "los recursos necesarios" para estabilizar al vecino país.

Landau destacó que la resolución cuenta "con el pleno respaldo de Haití", así como de los 32 miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que firmaron una declaración conjunta llamando a su "aprobación urgente".

Los cambios

De acuerdo con lo expuestos por Landau, la nueva misión "estaría compuesta por más de 5,500 efectivos, más de cinco veces el tamaño de la misión MSS actual, y operaría bajo un mandato autorizado por el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas", que regula el uso de la fuerza para restaurar la paz.

Bajo este mandato, la fuerza estaría facultada para "combatir proactivamente a las pandillas y restablecer la seguridad en Haití", agregó.

Landau también señaló que, bajo los nuevos términos, se "garantizaría que disponga de las herramientas adecuadas para tener éxito".

Ruto celebra logros de la MSS El presidente de Kenia, William Ruto, elogió ayer lunes los logros de la MSS en Haití, liderada por el país africano, pero calificó de "inaceptable" la falta de apoyo financiero y logístico y pidió una transición "adecuada" cuando termine su mandato el próximo 2 de octubre. "Si no llevamos a cabo la transición de manera adecuada, podríamos perder lo que hemos logrado", alertó Ruto en el evento en Nueva York. Entre los logros de la misión, el mandatario destacó la seguridad del palacio presidencial, el control recuperado de la sede y la academia de la policía, así como de diferentes rutas a municipios del país y su puerto y la apertura de escuelas y hospitales.