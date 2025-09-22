"Enojada y decepcionada": Kamala Harris revela tensiones con Joe Biden en nuevo libro de campaña

Kamala Harris lanza libro y se sincera sobre su derrota electoral. ( FUENTE EXTERNA )

La actual candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, detalla en su libro 107 Days fuertes desencuentros con el entonces presidente Joe Biden, a quien describe como una figura que la hizo sentir "enojada y decepcionada" en momentos decisivos de la campaña electoral de 2024.

De acuerdo con extractos obtenidos por The Guardian, Harris relata que, horas antes de enfrentarse a Donald Trump en un debate crucial celebrado en Filadelfia, recibió una llamada de Biden.

En esa conversación, el presidente le advirtió que influyentes contactos políticos en Pensilvania no estaban dispuestos a apoyarla porque, según decían, ella había hecho comentarios negativos sobre él.

"Simplemente no podía entender por qué me llamaba justo en ese momento y lo hacía todo sobre él", escribe Harris en sus memorias. Según la ex vicepresidenta, su esposo, Doug Emhoff, la instó a "dejarlo pasar" para no perder la concentración ante Trump.

El libro recoge otras observaciones sobre la gestión política y personal del expresidente. Harris recuerda que tras la revocación de Roe v. Wade en 2022, Biden "tuvo dificultades para hablar sobre derechos reproductivos con la gravedad que requería el momento".

También apunta que, con el paso del tiempo, su voz perdió fuerza y sus "tropiezos verbales fueron más frecuentes", generando dudas sobre su capacidad para sostener una campaña electoral.

En otro pasaje, narra un encuentro el 4 de julio, cuando la presión para que Biden se retirara de la contienda era cada vez más fuerte. Lo describe como "frágil" y añade que Jill Biden, la primera dama, le pidió garantías de que ella y su equipo seguirían apoyando a la familia presidencial.

"Si ella brilla, él se apaga"

Harris también denuncia que, durante su periodo como vicepresidenta, fue relegada a "tareas imposibles" y que su trabajo no recibía reconocimiento. Incluso, recuerda que fue reprendida en una ocasión porque un discurso suyo había resultado demasiado efectivo. "Su pensamiento era de suma cero: si ella brilla, él se apaga", sostiene.

Finalmente, Biden se retiró de la carrera presidencial el 21 de julio de 2024 y le otorgó su respaldo. Harris reconoce que le resultó difícil escuchar a sus asesores recomendarle que se distanciara del expresidente. "La gente odia a Joe Biden", le dijo uno de ellos, según cita en el libro.

En su relato, Harris recuerda además los ataques raciales del entonces candidato republicano Donald Trump, quien puso en duda su identidad étnica. Harris afirma que no cayó en la provocación: "Hoy quiere que demuestre mi raza. ¿Qué sigue? ¿Dirá que no soy mujer y que debo mostrar mi vagina?", escribió en tono irónico.

El libro 107 Days, que saldrá a la venta la próxima semana, expone así las tensiones internas que marcaron la relación entre Biden y Harris en los meses más críticos de la campaña presidencial de 2024, antes de que ella se convirtiera en la abanderada demócrata frente a Trump.

