Un relato inventado y el fin de la relación: muere otra dominicana a manos de su pareja en NY

La dominicana Antonella Contreras Linarez, y su pareja y presunto erdugo, Franklin Batallas. ( FUENTE EXTERNA )

En marzo pasado, la muerte de Pamela Alcántara sacudió a la comunidad dominicana en Nueva York. Las ondas de la tragedia llegaron hasta Santo Domingo, donde lo atroz del caso conmovió a toda la sociedad.

Ahora, seis meses después, la desgracia vuelve a tocar la puerta de otra familia dominicana que migró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Los dos casos presentan más similitudes de las que quisiéramos reconocer.

La noche del pasado miércoles, Anthonella Contreras Linarez, de 30 años, fue apuñalada presuntamente por dos asaltantes mientras esperaba en el vehículo de su pareja en un parque desolado cerca de Pelham Bay, a que este terminara de orinar. O, al menos, eso fue lo que contó su pareja, Franklin Batallas, de 44 años, en sus primeras declaraciones a la policía.

El viernes, Batallas fue arrestado y acusado de asesinato, agresión y posesión ilegal de un arma por la muerte de la dominicana, después de que una investigación hallara inconsistencias en su relato, como había denunciado su familia un día antes. La policía lo acusa de inventar el ataque.

Al igual que Batallas, Junior Pérez Díaz (46 años), acusado de asesinar a Pamela Alcántara (26), trató de jugar con la confianza de la familia de su pareja y esquivar la justicia al intentar desviar la atención en un caso en el que, más tarde, las pruebas condujeron directamente a él.

Alcántara desapareció después de acudir por última vez al apartamento que compartía con Pérez Díaz, quien aseguró que la joven había salido del lugar durante la madrugada del 2 de marzo en pijamas con una maleta roja. Sin embargo, las cámaras de vigilancia la vieron cuando llegó, pero nunca fue captada saliendo del edificio.

Las imágenes sí muestran a su presunto verdugo saliendo del edificio con una maleta roja, la misma que fue encontrada a las orillas de la autopista Saw Mill River Parkway, en la frontera de Yonkers y El Bronx.

La tarde del mismo día en que el cadáver de Alcántara fue hallado (6 de marzo), las autoridades de Nueva York arrestaron a su presunto victimario, que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y secuestro.

En el caso de Contreras Linarez, los fiscales aseguraron que no hubo un asalto y que la historia fue inventada por su pareja.

Durante la lectura de cargos, el fiscal adjunto Che Van-Eer informó que Batallas detuvo su auto en un área apartada de Pelham Bay Park la noche del pasado miércoles, alrededor de las 8:10 p.m., donde atacó a su novia en el rostro y el cuello y que condujo sin rumbo mientras la víctima se desangraba.

En ambos casos, según informes policiales, las víctimas se encontraban en proceso de terminar la relación.

Alcántara, oriunda de Santo Domingo, y Contreras Linarez, de Bayaguana, migraron junto a sus familiares a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, sin pensar, que allí serían víctimas de un cruel destino.

Miembros de las dos familias expresaron sus dudas sobre lo declarado por las parejas de las víctimas, colocando bajo el escrutinio a los hombres que buscaban ocultar el crímen.

"La única pregunta que tengo para él es: ¿qué pasó? Queremos la verdad. Les diré la verdad: no confío en lo que dice", declaró a The New York Post el hermano de Antonella, identificado como Mayker Contreras.

"La última vez que ella estaba fue en la casa con su expareja. Su expareja siempre la amenazaba y no quería que se fuera de su hogar", fue el testimonio de un amigo de Pamela Alcántara recogido por Univisión 41 días antes de que se encontrara su cuerpo.

Las cámaras desmontan las coartadas

El relato de Batallas comenzó a perder peso después de que la policía revisara un video de vigilancia a lo largo de la ruta que recorrió la pareja, que se dirigía a cenar a Seafood City. Los agentes no dieron con la supuesta motocicleta que transportaba a los presuntos asaltantes que atacaron a Contreras Linarez.

Batallas había alegado que dos hombres en motocicleta lo abordaron mientras se detenía a orinar. Según su versión, intentaron robar a Contreras Linarez y la apuñalaron varias veces cuando ella se resistió, antes de huir.

El acusado afirmó que, al escuchar el forcejeo, corrió hacia el vehículo, intentó defender a su pareja y también resultó herido con un cuchillo antes de que los presuntos atacantes escaparan.

Cuando fue entrevistado por los detectives, dijo que los motociclistas vestían "sudaderas con capucha de color oscuro" y "conducían un ciclomotor que los había estado siguiendo durante algún tiempo", según fuentes.

Sin embargo, la revisión de las imágenes del Departamento de Transporte mostró que el vehículo de la pareja viajaba hacia Seafood City alrededor de las 6:15 de la tarde, "sin señales del ciclomotor", dijeron las fuentes a The New York Post.

Batallas, de 44 años, se presentó en el Hospital Montefiore de New Rochelle con su esposa, de 30 años, que presentaba "amplias heridas de arma blanca en el rostro". Fue declarada muerta poco después.

Él también sufrió pequeños cortes en ambos brazos, por lo que fue atendido y dado de alta.

Las cámaras de vigilancia también ayudaron a desmentir a Pérez Díaz y su versió de que Pamela Alcántara había salido del apartamento sola en horas de la madrugada, inmediatamente pidió a un abogado y en su primera comparecencia ante un juez se declaró no culpable.

Además, las autoridades lograron dar con la maleta roja que albergaba los restos de Alcántara, después de que un lector de matrículas detectara el vehículo de Pérez Díaz en la autopista que conecta a Yonkers con El Bronx.

Estos son apenas dos de los casos de dominicanas que han perdido la vida a manos de sus parejas más allá de los límites nacionales, donde más de 700 mujeres fallecieron de forma violenta entre 2020 y 2024, según el Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia, presentado este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).