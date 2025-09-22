La reunión de Abinader con Marco Rubio será el miércoles

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el próximo miércoles 24 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de la ONU que se celebra en la ciudad de Nueva York.

El mandatario informó en LA Semanal con la Prensa su agenda durante “la semana de los presidentes” en la ONU y dio a conocer que la reunión con Rubio tendrá lugar el miércoles a las 10:15 a.m., en la que tratarán temas de interés de ambas naciones.

“Después, el miércoles a las diez y quince tendremos una reunión bilateral con el secretario de Estado norteamericano, el señor Marco Rubio, para tratar los temas de interés de ambos países”, expresó Abinader en una breve LA Semanal con la prensa antes de partir a territorio estadounidense.

De acuerdo con lo informado el pasado lunes 15 por el presidente, todavía no se tenía un tema en específico, aunque sí tenían previsto abordar la crisis en Haití, ya que considera que es “algo fundamental para la República Dominicana”.

Esta reunión fue solicitada por las autoridades norteamericanas, según informó el gobernante.

El presidente dominicano también informó que participará en la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Tratará tema ante la ONU

Durante su encuentro semanal con la prensa, el pasado lunes 8 de septiembre, el mandatario anunció que en su próxima intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expondría la crisis haitiana, tomando en cuenta que la misión militar de Kenia anunció que a final de año dejará la nación.

En esta ocasión, dijo, resaltará el abandono de la comunidad internacional hacia Haití y los riesgos que la crisis social de la nación vecina representa para la República Dominicana.