Canciller Álvarez sobre Haití: Es una prueba para la efectividad de la comunidad internacional

El canciller Roberto Álvarez expresó este lunes que la situación en Haití constituye una prueba de la voluntad colectiva y de la capacidad de la comunidad internacional para acompañar al pueblo haitiano en "su hora más oscura", en momentos en los que Estados Unidos presiona por la aprobación de una reforma al MSS, que se acerca a su final.

Álvarez hizo la afirmación en una reunión convocada en la Organización de las Naciones Unidas por el presidente de Kenia, William Ruto, y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, para abordar el tema de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), cuyo mandato expira el 2 de octubre.

El canciller dominicano reiteró un llamado enérgico al Consejo de Seguridad, en particular a los miembros permanentes (P-5), para la aprobación de una fuerza de 5,500 efectivos, propuesta por Estados Unidos y Panamá, que busca transformar la MSS en una fuerza híbrida, transfiriendo a las Naciones Unidas la logística y las operaciones.

En palabras de Álvarez, la nueva resolución otorgaría a la MSS "un mandato más robusto para lograr el objetivo de establecer la seguridad requerida para el desempeño de un ambiente que permita, eventualmente, la celebración de elecciones que lleven a la selección de un liderazgo con el más amplio apoyo nacional en Haití".

RD proporciona atención médica a la MSS

El canciller agradeció a Kenia su liderazgo en la MSS y rindió homenaje a los soldados kenianos fallecidos y a los heridos como resultado de su valiente labor. Asimismo, destacó la colaboración de República Dominicana en la prestación de atención médica a los miembros de la misión.

"Como testimonio tangible de la solidaridad inquebrantable de República Dominicana, dejamos constancia de que nuestro gobierno continuará proporcionando asistencia médica especializada a los integrantes de la MSS que puedan requerirlo", expresó.

De acuerdo con lo informado por Álvarez en la reunión de alto nivel, hasta la fecha se han llevado a cabo 42 vuelos Medevac de asistencia médica hacia hospitales dominicanos.

"Han sido tratados, con el mismo esmero como si fueran ciudadanos dominicanos, 38 policías kenianos y dos salvadoreños, algunos heridos gravemente", agregó el ministro dominicano sobre los vuelos.

En esta reunión, realizada en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro Álvarez estuvo acompañado por el representante permanente dominicano ante la ONU, embajador Wellington Bencosme.