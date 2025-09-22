Solicitantes de visa a EE. UU. deberán asistir a una entrevista presencial sin excepción

Imagen de archivo de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A partir del 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visa para Estados Unidos —incluyendo quienes realicen renovación— deberán asistir a una entrevista presencial con un cónsul. Esto aplicará incluso en los casos en que la visa aún no haya vencido.

La información fue ofrecida este lunes por la sede diplomática a través de su columna "Pregúntale al Cónsul", donde se precisa que solo algunos solicitantes estarán exentos: ciertos visitantes temporales de la categoría B, trabajadores agrícolas temporales bajo el programa H-2A y determinados empleados de gobiernos que viajan en misión oficial.

"Efectivo el 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visas de no inmigrante, sin importar la edad, deberán ser entrevistados de manera presencial por un oficial consular de los Estados Unidos, con limitadas excepciones", explicó la embajada en su comunicado.

Orden gubernamental

De acuerdo con la sede diplomática, la medida responde a una orden del gobierno de Donald Trump, que inicialmente solo aplicaba a menores de 14 años y a mayores de 79, quienes estaban exentos de asistir a entrevistas presenciales. Hasta ahora, este beneficio también incluía a quienes solicitaban la renovación de visas en cualquier categoría.

El nuevo requisito, advirtió la embajada, probablemente aumentará los tiempos de espera para conseguir una cita disponible.

"Las entrevistas presenciales con un oficial consular en el extranjero siguen siendo una de las herramientas más importantes del Departamento de Estado para detectar fraude, tergiversación u otros indicios de inelegibilidad para un visado", señaló la institución.

Asimismo, aseguraron que este período de transición permitirá realizar ajustes en los procedimientos con el objetivo de hacer "el país más seguro".

