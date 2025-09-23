Arajet reconocida como empresa del año en Sanford, Florida

Manuel Luna (c), director comercial de Arajet, recibe el galardón que acredita a Arajet como la empresa del año por la revista My Sanford. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea dominicana Arajet fue distinguida como "Empresa del Año" durante la novena edición de los premios a la excelencia Best of Sanford, organizados por la revista My Sanford.

El galardón reconoce la visión y liderazgo de la compañía en la expansión de la conectividad internacional, así como su aporte al turismo y a la economía en la Florida Central. Los ganadores de estos premios son seleccionados mediante votación abierta de los lectores de la publicación y de la comunidad de Sanford.

Actualmente, Arajet, que viajó a Estados Unidos por primera vez en abril pasado, cuenta con conexiones a 28 destinos y 16 países.

Durante la ceremonia, la editora de My Sanford, Perla Crosby, destacó que el evento busca resaltar a las empresas y personalidades que contribuyen al desarrollo de Sanford, Florida, y la comunidad circundante.

"Este merecido reconocimiento a Arajet como empresa del año, es el fruto del esfuerzo y dedicación personal, y es realmente gratificante presenciar la expectativa que genera en la comunidad de Sanford y Florida central el inicio de operaciones de la aerolínea.", declaró Crosby

Por su parte, Manuel Luna, director comercial de Arajet, expresó que el reconocimiento fortalece el compromiso de la aerolínea de ofrecer "un servicio seguro, a tiempo y con el trato cálido que nos caracteriza".

Nueva ruta a Orlando

Luna anunció además que Arajet iniciará el 26 de octubre de 2025 un nuevo vuelo directo entre el Aeropuerto Sanford-Orlando y Punta Cana, con tres frecuencias semanales —martes, viernes y domingos— operadas en aeronaves Boeing 737 MAX.

La ruta busca reforzar la conexión de la diáspora con República Dominicana y consolidar al país como un centro de enlace en la región.

"Estos vuelos son operados en los modernos Boeing 737 MAX de Arajet, ofreciendo mayor conectividad, comodidad y tarifas competitivas a los viajeros que buscan disfrutar del principal destino turístico del Caribe y a quienes desde República Dominicana desean visitar el principal destino de diversión familiar", explicó Luna.