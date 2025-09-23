Arajet reconocida como empresa del año en Sanford, Florida
El próximo 26 de octubre la aerolínea dará inicio a su ruta Aeropuerto Sanford-Orlando y Punta Cana
La aerolínea dominicana Arajet fue distinguida como "Empresa del Año" durante la novena edición de los premios a la excelencia Best of Sanford, organizados por la revista My Sanford.
El galardón reconoce la visión y liderazgo de la compañía en la expansión de la conectividad internacional, así como su aporte al turismo y a la economía en la Florida Central. Los ganadores de estos premios son seleccionados mediante votación abierta de los lectores de la publicación y de la comunidad de Sanford.
Actualmente, Arajet, que viajó a Estados Unidos por primera vez en abril pasado, cuenta con conexiones a 28 destinos y 16 países.
Durante la ceremonia, la editora de My Sanford, Perla Crosby, destacó que el evento busca resaltar a las empresas y personalidades que contribuyen al desarrollo de Sanford, Florida, y la comunidad circundante.
"Este merecido reconocimiento a Arajet como empresa del año, es el fruto del esfuerzo y dedicación personal, y es realmente gratificante presenciar la expectativa que genera en la comunidad de Sanford y Florida central el inicio de operaciones de la aerolínea.", declaró Crosby
- Por su parte, Manuel Luna, director comercial de Arajet, expresó que el reconocimiento fortalece el compromiso de la aerolínea de ofrecer "un servicio seguro, a tiempo y con el trato cálido que nos caracteriza".
Nueva ruta a Orlando
Luna anunció además que Arajet iniciará el 26 de octubre de 2025 un nuevo vuelo directo entre el Aeropuerto Sanford-Orlando y Punta Cana, con tres frecuencias semanales —martes, viernes y domingos— operadas en aeronaves Boeing 737 MAX.
La ruta busca reforzar la conexión de la diáspora con República Dominicana y consolidar al país como un centro de enlace en la región.
"Estos vuelos son operados en los modernos Boeing 737 MAX de Arajet, ofreciendo mayor conectividad, comodidad y tarifas competitivas a los viajeros que buscan disfrutar del principal destino turístico del Caribe y a quienes desde República Dominicana desean visitar el principal destino de diversión familiar", explicó Luna.