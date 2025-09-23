Marco Rubio denuncia que China podría vetar solicitud de EE. UU. de una nueva misión en Haití

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que, a pesar de que la propuesta de su país para una misión en Haití cuenta con el respaldo de varios países, China parece estar inclinada a vetar la iniciativa.

El funcionario señaló que Trump pedirá a la organización que dé un paso al frente y desempeñe un papel importante en el país caribeño, sin importar que China vete la resolución.

"Vamos a intentarlo aquí, incluso cerca de casa en el hemisferio occidental, en un lugar como Haití, invadido por pandillas que controlan el país y han desestabilizado la región. Estados Unidos pide a la ONU que intervenga y desempeñe un papel muy importante ", declaró Rubio.

Además, cuestionó el rol que desempeña actualmente la Organización de las Naciones Unidas en los conflictos internacionales.

"Creo que lo que el presidente va a hacer es desafiar a la ONU a encontrar su significado, su propósito y su utilidad como organización, porque no parece estar haciendo el trabajo y es bastante buena para gastar mucho dinero", reiteró.

Iniciativa de Estados Unidos para una nueva misión en Haití

El Gobierno de los Estados Unidos instó ayer al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar una nueva misión de seguridad en Haití compuesta por 5,500 efectivos, con el mandato de combatir las pandillas.

La resolución fue presentada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien pidió que se apruebe antes de que concluya la actual Misión Multinacional de Seguridad (MSS), liderada por Kenia.

"Es momento de actuar, y Estados Unidos solicita a todos nuestros socios que se unan a nosotros para presionar por esta resolución crítica antes de que el mandato de la misión MSS expire el 2 de octubre", declaró Landau durante un evento con el presidente keniano, William Ruto, en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Con el respaldo de Haití y otros 32 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y Panamá presentaron ante el Consejo de Seguridad la resolución para establecer una fuerza más amplia de supresión de pandillas y una oficina de apoyo de la ONU en el país caribeño.

Desafío a la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este martes ante la Asamblea General de la ONU la utilidad del organismo, al que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

"Si ese es el caso, ¿cuál es la utilidad de Naciones Unidas?", declaró el líder republicano en su primera intervención ante el organismo desde que regresó al poder en enero pasado.

Trump, muy crítico con los organismos multilaterales, comenzó su discurso burlándose de la ONU porque, según dijo, el teleprompter de la Asamblea General estaba estropeado y, minutos antes, se había quedado atrapado en una de las escaleras mecánicas del edificio.

Ante los representantes de los distintos países, Trump revindicó haber terminado en pocos meses de mandato con siete guerras, en referencia a las treguas, algunas de ellas débiles, alcanzadas entre Camboya y Tailandia; Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda; Pakistán y la India; Israel e Irán; Egipto y Etiopía; y Armenia y Azerbaiyán.

"Es una lástima que tuve que hacer estas cosas en lugar de que las hiciera Naciones Unidas. Y tristemente, en todos los casos, Naciones Unidas ni siquiera intentó ayudar en ninguno de ellos. Terminé siete guerras, traté directamente con los líderes de cada uno de estos países, y ni siquiera recibí una llamada telefónica de la ONU ofreciendo ayuda para cerrar los acuerdos", denunció.