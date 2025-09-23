EE. UU. piensa que China vetará nueva misión a Haití

El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó que China use su derecho a veto contra la misión en Haití. ( EFE )

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, denunció ayer que, a pesar de que la propuesta de su país para una misión en Haití cuenta con el respaldo de varias naciones, China parece estar inclinada a vetar la iniciativa.

El funcionario señaló que Trump pedirá a la organización que dé un paso al frente y desempeñe un papel importante en el país caribeño, sin importar que China vete la resolución.

"Vamos a intentarlo aquí, incluso cerca de casa en el hemisferio occidental, en un lugar como Haití, invadido por pandillas que controlan el país y han desestabilizado la región. Estados Unidos pide a la ONU que intervenga y desempeñe un papel muy importante", declaró.

Además, cuestionó el rol que desempeña actualmente la Organización de las Naciones Unidas en los conflictos internacionales.

Iniciativa de EE. UU.

El Gobierno de los Estados Unidos instó al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar una nueva misión de seguridad en Haití compuesta por 5,500 efectivos, con el mandato de combatir las pandillas.

La resolución fue presentada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien pidió que se apruebe antes de que concluya la actual Misión Multinacional de Seguridad (MSS), liderada por Kenia.

"Es momento de actuar, y Estados Unidos solicita a todos nuestros socios que se unan a nosotros para presionar por esta resolución crítica antes de que el mandato de la misión MSS expire el 2 de octubre", declaró Landau durante un evento con el presidente keniano, William Ruto, en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Te puede interesar Estados Unidos propone una nueva misión de seguridad en Haití

Desafío a la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó ante la Asamblea General de la ONU la utilidad del organismo, al que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

"Si ese es el caso, ¿cuál es la utilidad de Naciones Unidas?", declaró el líder republicano en su primera intervención ante el organismo desde que regresó al poder en enero pasado.

Trump, muy crítico con los organismos multilaterales, comenzó su discurso burlándose de la ONU porque, según dijo, el teleprompter de la Asamblea General estaba estropeado y, minutos antes, se había quedado atrapado en una de las escaleras mecánicas del edificio.

Ante los representantes de los distintos países, Trump reivindicó haber terminado en pocos meses de mandato con siete guerras, en referencia a las treguas, algunas de ellas débiles, alcanzadas entre Camboya y Tailandia; Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda; Pakistán y la India; Israel e Irán; Egipto y Etiopía; y Armenia y Azerbaiyán.

Presidente Abinader habla hoy El mandatario Luis Abinader tiene previsto pronunciar su discurso ante el pleno este miércoles 24 de septiembre a las 2:50 de la tarde. Ayer, Abinader inició su agenda de trabajo participando en la apertura de la 80.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encabezada por el secretario general, Antonio Guterres. Con su participación, el jefe de Estado dominicano da inicio a una agenda estratégica que incluye encuentros bilaterales de alto nivel y reuniones con organismos multilaterales, con las que busca consolidar el liderazgo de la República Dominicana en el escenario internacional. La presencia de Abinader en la apertura también pretende reafirma el compromiso del país con los principios de la ONU.