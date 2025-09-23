El presidente y la primera dama de los Estados Unidos, Donald y Melania Trump, vivieron un complicado momento este martes cuando la escalera eléctrica se apagó mientras se dirigían a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el mandatario daría su discurso.

En varios videos que se hicieron virales, se observa a la pareja presidencial dirigiéndose hacia la escalera eléctrica cuando esta se detuvo repentinamente, justo antes de que subieran.

El presidente Trump miró hacia los lados con evidente confusión en el rostro e ignoró las preguntas de los periodistas para seguir a Melania, quien continuó subiendo por las escaleras.

El episodio ocurrió minutos antes de la intervención del mandatario en la 80.ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Posteriormente, Trump bromeó sobre el incidente y dijo: "Todo lo que tuve de Naciones Unidas fue una escalera que, al subir, se detenía en el medio", y agregó: "Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído (...) ambos estamos en buena forma", expresó entre risas.

El mandatario también tuvo inconvenientes con el teleprónter en el que leería su discurso.

Casa Blanca se pronuncia

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró este martes que, si alguien de la ONU apagó a propósito la escalera mecánica en la que intentó subir el presidente, esa persona debería ser despedida.

"Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama iban a subir, debería ser despedido e investigado de inmediato", publicó Leavitt en su cuenta oficial de X.

Durante su intervención en la Asamblea, Trump también se quejó del funcionamiento del teleprompter, asegurando que no servía y agregó: "Solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas", lo que provocó risas entre los líderes mundiales presentes.