Hallan asesinados a una pareja de dominicanos y a su bebé de un año en Pensilvania

Los cuerpos de una pareja de dominicanos y su hijo de un año fueron encontrados en distintas zonas de Pensilvania en las últimas dos semanas, en un caso donde aún no se esclarecen todos los detalles, pero que ya tiene a un sospechoso detenido en relación con al menos una de las muertes.

El primer hallazgo se produjo el 13 de septiembre, cuando oficiales del Departamento de Policía de Reading localizaron el cadáver de Junior Cabrera Colón, de 31 años, en un área boscosa entre Clinton Street y River Road, en Reading, con una herida de bala en la cabeza.

Su esposa, Geraldina Peguero Mancebo (30 años), y su hijo Jeyden Junior Peguero, habían sido vistos por última vez el 12 de septiembre y permanecían desaparecidos hasta ser encontrados sin vida el pasado fin de semana.

Por el asesinato de Cabrera Colón fue arrestado José Rodríguez, de 61 años, acusado de homicidio en primer grado, abuso de cadáver y otros delitos relacionados. El sospechoso permanece detenido en la cárcel del condado de Berks sin derecho a fianza.

De acuerdo con documentos judiciales, cámaras de vigilancia captaron la camioneta de Rodríguez estacionada en el lugar donde posteriormente apareció el cuerpo de Cabrera.

El mismo vehículo fue señalado en una denuncia por bloquear un garaje en la cuadra 1500 de la calle Pear, donde la policía halló lo que parecía ser sangre en la puerta exterior y en la parte trasera del pasajero.

Al ser localizado, Rodríguez afirmó que Cabrera Colón tenía acceso a su camioneta y la usaba ocasionalmente. También indicó a la policía que Cabrera tenía esposa e hijo, quienes no habían sido vistos desde el 12 de septiembre en la cuadra 100 de North 5th Street, en Reading.

Una orden de allanamiento ejecutada el 15 de septiembre en la residencia de Peguero Mancebo no permitió ubicarla ni a su hijo. Sin embargo, un video de vigilancia la muestra subiendo al vehículo de Rodríguez poco antes de que se descubriera el cadáver de Cabrera Colón.

Rodríguez declaró a las autoridades que llevó a Peguero Mancebo a encontrarse con su esposo en un punto de la Ruta 61 y Tuckerton Road, cerca de un cementerio. Según su versión, ella y el niño bajaron de su auto, subieron al de Cabrera y se marcharon juntos.

Una pelea

La policía afirma que Rodríguez les contó que Cabrera Colón acudió a su casa y lo confrontó por su relación con Peguero Mancebo. Se produjo un altercado físico en la cuadra 1500 de la calle Pear.

Rodríguez aseguró que Cabrera sacó un arma y lo amenazó, y que en medio de la pelea el arma cayó al suelo y se disparó accidentalmente, impactando a la víctima en la nuca.

El acusado asegura que recogió el cuerpo y lo volvió a colocar en el auto de Cabrera Colon, llevándolo a Along River Road, donde posteriormente fue encontrado por la policía.

Rodríguez está detenido en la cárcel del condado de Berks sin derecho a fianza y deberá comparecer el 3 de octubre en una audiencia preliminar, según registros judiciales en línea.

El hallazgo de la madre y el niño

La búsqueda de Geraldina Peguero Mancebo y su hijo de un año, reportados como desaparecidos en Reading, concluyó de manera trágica luego de que las autoridades del condado de Berks confirmaran el hallazgo de sus cuerpos en el municipio de Ontelaunee.

El cuerpo de la mujer fue localizado la noche del viernes 19 de septiembre en un campo cercano a East Huller Lane. Un día después, el sábado 20, las autoridades encontraron el cadáver del pequeño Jeyden Junior Peguero en una zona pantanosa a unos 150 metros del primer hallazgo.

Las autopsias practicadas en el Hospital de Reading confirmaron que ambas muertes fueron homicidios, aunque no se revelaron las causas específicas de los decesos. La investigación está a cargo de los Detectives del Condado de Berks en conjunto con la Policía de Reading.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos vinculados a las muertes de Peguero Mancebo y su hijo.

El fiscal de distrito de Berks, John Adams, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes 29 de septiembre para dar a conocer avances en la investigación.

Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana. Cualquier persona con información puede comunicarse con la Oficina de Detectives del Condado de Berks al 610-478-7171, con la Policía de Reading al (610) 655-6116 o con Crime Alert Berks County al (877) 373-9913.

Ayuda para repatriación Allegados de la familia en República Dominican crearon una campaña de recaudación en GoFundMe para recolectar 8,000 dólares para costear el proceso de repatriación de las víctimas al país. Hasta el momento se han recaudado poco más de 800 dólares. "Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa el mundo para nosotros en medio de esta tragedia. Todo lo recaudado irá directamente a la familia para cubrir estos gastos", se puede leer en la página.