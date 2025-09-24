×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abinader en la ONU
Abinader en la ONU

VIDEO | Discurso del presidente de la República Dominicana Luis Abinader en la Asamblea de la ONU

El presidente Abinader habla este miércoles en la Asamblea General de la ONU

    El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader habla este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), tras participar en varios diálogos de alto nivel. Con este discurso el mandatario finaliza su visita a la ciudad de Nueva York.

    • El presidente ha adelantado que su discurso estará centrado en la crisis haitiana y el papel de la Comunidad Internacional.
    Leer más
    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.