El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader habla este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), tras participar en varios diálogos de alto nivel. Con este discurso el mandatario finaliza su visita a la ciudad de Nueva York.

El presidente ha adelantado que su discurso estará centrado en la crisis haitiana y el papel de la Comunidad Internacional.