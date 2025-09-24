Abinader y Marco Rubio conversan sobre el tráfico ilícito de drogas y armas

El presidente Luis Abinader junto a Marco Rubio durante una reunión bilateral en Washington. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente dominicano Luis Abinader se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien abordó temas de seguridad regional, entre ellos el tráfico ilícito de armas y drogas.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, y se produce pocos días después de que la República Dominicana colaborara con Estados Unidos en la destrucción de una lancha cargada de drogas con destino al país norteamericano.

De acuerdo con una declaración de prensa del viceportavoz principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio elogió la sólida relación entre ambas naciones y destacó la cooperación del gobierno de Abinader en la lucha contra el narcotráfico y en el fortalecimiento de la seguridad regional.

El tema haitiano

La situación de Haití también ocupó un espacio central en la conversación. Abinader había adelantado a principios de semana que plantearía el tema al exsenador y actual canciller estadounidense, en momentos en que la crisis haitiana genera debates y divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El comunicado señala que ambos líderes coincidieron en la urgencia de mantener el apoyo internacional para brindar seguridad y estabilidad al pueblo haitiano, incluyendo la aprobación de una resolución en el Consejo de Seguridad que autorice la creación de una Oficina de Apoyo de la ONU para Haití.

El martes Rubio dijo que insistiría para que las Naciones Unidas tomaran un papel primordial en la lucha contra las pandillas haitianas y la estabilización del vecino país.

Igualmente, Estados Unidos ha insistido a la ONU aprobar esta nueva misión compuesta por 5,500 efectivos, con el mandato de combatir las pandillas.

La resolución fue presentada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien pidió que se apruebe antes de que concluya la actual Misión Multinacional de Seguridad (MSS), liderada por Kenia.

"Vamos a intentarlo aquí, incluso cerca de casa en el hemisferio occidental, en un lugar como Haití, invadido por pandillas que controlan el país y han desestabilizado la región. Estados Unidos pide a la ONU que intervenga y desempeñe un papel muy importante", declaró Rubio.

