ICE detiene en Estados Unidos a Dimitri Vorbe, uno de los empresarios haitianos más poderosos

La detención de Dimitri Vorbe ocurre dos meses después de que las autoridades estadounidenses arrestaran en Florida a Réginald Boulos, empresario, médico y excandidato presidencial haitiano, acusado de apoyar a grupos armados en su país. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a Dimitri Vorbe, uno de los empresarios más influyentes y acaudalados de Haití, quien permanece bajo custodia en Miami, informó CNN con base en reportes de Associated Press.

De acuerdo con registros oficiales, Vorbe se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North. Hasta el momento no se han especificado los motivos de su arresto ni se han presentado cargos en su contra.

Una búsqueda en los registros judiciales de Florida no reveló procesos abiertos, y el ICE no ofreció declaraciones inmediatas.

Parte de una ofensiva contra la élite haitiana

La detención ocurre dos meses después de que las autoridades estadounidenses arrestaran en Florida a Réginald Boulos, empresario, médico y excandidato presidencial haitiano, acusado de apoyar a grupos armados en su país. Para analistas consultados por CNN, estos casos marcan un giro en la política de Washington hacia las élites haitianas.

"Se está enviando un mensaje a la élite política y económica de Haití de que ya no son intocables", declaró el periodista y escritor Michael Deibert.

El Departamento de Estado reforzó este mismo enfoque al anunciar, un día antes del arresto de Vorbe, sanciones contra dos exfuncionarios haitianos por corrupción.

Trayectoria empresarial y controversias

Vorbe es heredero de la familia propietaria de Société Générale d´Énergie S.A, una compañía privada que fue uno de los mayores proveedores de electricidad en Haití. Bajo los gobiernos del expresidente René Préval, también obtuvo contratos de construcción de carreteras y obras públicas.

En 2020, el expresidente Jovenel Moïse confiscó la empresa de Vorbe tras acusarlo de corrupción. Según explicó a CNN Jake Johnston, del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, "tanto Boulos como Vorbe eran parte de los oligarcas contra los que Moïse intentó enfrentarse".

Peso político de la familia

Además de su influencia económica, los Vorbe mantienen vínculos políticos. Joel "Pacha" Vorbe, hermano de Dimitri, es miembro del partido Fanmi Lavalas, mientras que un abogado ligado a la compañía familiar fue ministro de Justicia antes de renunciar y ser sancionado por Canadá.

El arresto de Vorbe ocurre en medio de un escenario de violencia extrema en Puerto Príncipe, donde bandas armadas controlan gran parte de la capital haitiana.