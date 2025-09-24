"No se trata de negociar, sino de enfrentar": Abinader sobre crisis en Haití

El presidente Luis Abinader y Nicholas Logothetis, cofundador y presidente del Consejo de Concordia. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana volvió a colocarse en el centro de la conversación internacional con la participación del presidente Luis Abinader en la Cumbre Concordia 2025, donde lanzó un enérgico llamado a la comunidad internacional para enfrentar la crisis de Haití.

Durante el diálogo titulado "A Conversation with H.E. Luis Abinader, President of the Dominican Republic", el mandatario insistió en que no basta con negociaciones, sino que se requiere acción contundente contra los grupos armados que mantienen en zozobra al vecino país.

"No se trata de negociación, sino de enfrentar y derrotar a esos grupos con la fuerza de la comunidad internacional, para liberar al pueblo haitiano y permitirle iniciar un camino de desarrollo", declaró Abinader.

El jefe de Estado advirtió que la indiferencia internacional ante la violencia de las bandas representa un riesgo para la estabilidad regional y reiteró que República Dominicana seguirá defendiendo su seguridad, al tiempo que promueve soluciones colectivas para Haití.

Además de su mensaje sobre la crisis haitiana, Abinader destacó los avances de la República Dominicana en estabilidad institucional, reducción de la pobreza y atracción de inversiones extranjeras en sectores como turismo, zonas francas, dispositivos médicos y cigarros.

"Nuestro gran logro es combinar crecimiento económico con justicia social e instituciones democráticas sólidas. Ese equilibrio nos ha dado estabilidad y paz social", afirmó.

Liderazgo dominicano

La sesión fue moderada por Nicholas Logothetis, cofundador y presidente del Consejo de Concordia, quien valoró el liderazgo dominicano como ejemplo para América Latina en materia de democracia y seguridad.

La participación de Abinader en Concordia 2025 refuerza el posicionamiento internacional de República Dominicana como un país que no solo promueve el desarrollo económico y la estabilidad política, sino que también proyecta una voz firme en los debates globales sobre democracia, seguridad y cooperación internacional.

El mandatario estuvo acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, el cónsul general en Nueva York Jesús Vázquez (Chu), la embajadora en Estados Unidos María Isabel Castillo Báez, y miembros de su equipo de comunicación y estrategia.