Tesoro de EE. UU. anuncia línea de financiamiento de US$ 20,000 MM para banco central argentino

Combo de fotografías en las que se ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Argentina, Javier Milei. ( AFP )

El Tesoro estadounidense negocia una línea de financiamiento temporal (swap line) con el Banco Central argentino de 20,000 millones de dólares, y está dispuesto a comprar deuda primaria o secundaria del país sudamericano, anunció este miércoles Scott Bessent.

"El Tesoro se encuentra actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para establecer una línea de swap de 20,000 millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", indicó en la red social X.

"Además, Estados Unidos está preparado para adquirir deuda pública en el mercado primario o secundario, y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal de los productores de materias primas que convierten divisas", añadió el comunicado.

Una "swap line" es formalmente un intercambio de monedas entre bancos centrales, pero en el caso de Estados Unidos a Argentina, un país sometido a una gran presión en los mercados, es una línea de financiamiento en dólares provisional y de rápido acceso que Estados Unidos le concede, para evitar que el peso sufra demasiados vaivenes.

La deuda primaria es la que emite el gobierno para recaudar dinero inmediatamente, mediante bonos o letras, mientras que la deuda secundaria es la que ya fue emitida, y que es intercambiada por inversores, públicos o privados.

"El Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a bonos en dólares de Argentina y lo hará según lo requieran las condiciones. También estamos preparados para otorgar un crédito importante (...) a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo", añadió el secretario del Tesoro.

"Una delicada situación"

Argentina vive una delicada situación financiera a causa de los reveses electorales y políticos del gobierno, en el Congreso, que han puesto al ultraliberal Javier Milei contra las cuerdas.

Milei se reunió el martes con el presidente Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU, y el mandatario republicano le dio su respaldo público.

"El gobierno Trump se mantiene firme en su apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo poco común a un responsable extranjero, para demostrar su confianza en los planes económicos de su gobierno" aseguró Bessent.