Un tirador ataca las instalaciones del ICE en Dallas, Texas, y mata a un detenido

El Departamento de Seguridad Nacional anunció este miércoles que un hombre armado con un rifle abrió fuego contra una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas. El ataque fue rechazado por varios miembros del Gobierno Trump y el Partido Republicano, quienes pidieron el fin de la violencia política en Estados Unidos.

Un tirador armado con un rifle abrió fuego desde un tejado cercano contra una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, matando a un detenido e hiriendo a otros dos en una furgoneta de transporte antes de quitarse la vida, según informaron las autoridades.

El sospechoso ha sido identificado Joshua Jahn, de 29 años. Los agentes no pudieron revelar públicamente los detalles de la investigación y aunque hablaron con la agencia AP bajo condición de anonimato.

"ANTI-ICE"

El director del FBI, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales en la que se veía una bala encontrada en el lugar con las palabras "ANTI-ICE" escritas con lo que parecía ser un rotulador.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que se realizaron disparos "indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluida una furgoneta en la puerta de seguridad", una entrada segura y cerrada. Sin embargo, ningún agente de la entidad dedicada a controlar la migración irregular resultó herido.

En una rueda de prensa celebrada al mediodía, las autoridades dieron pocos detalles sobre el tiroteo y no revelaron los nombres de las víctimas ni del autor de los disparos. De este modo, El FBI detalló que estaba investigando el tiroteo como "un acto de violencia selectiva".

Los agentes respondieron a una llamada para ayudar a un agente en la autopista North Stemmons alrededor de las 6:40 a. m. de este miércoles y determinaron que alguien había abierto fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente, según informó el portavoz de la policía de Dallas, el agente Jonathen E. Maner, en un correo electrónico.

Mientras tanto Edwin Cardona, un inmigrante que habló con AP, dijo que estaba entrando en el edificio del ICE con su hijo para una cita alrededor de las 6:20 de la mañana cuando escuchó disparos. Según su relato, los agentes llevaron a las personas que estaban dentro del inmueble a una zona más segura y les explicaron que había un tirador activo.

Las instalaciones del ICE se encuentran junto a la Interestatal 35 Este, al suroeste del Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que da servicio al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a pocas manzanas de hoteles que atienden a viajeros.

Horas después del tiroteo, agentes del FBI se reunieron en una casa suburbana de Dallas que, según los registros públicos, estaba relacionada con Jahn. Un portavoz del Collin College, con sede en Texas, dijo en un correo electrónico a AP que un estudiante llamado Joshua Jahn había estudiado allí "en varias ocasiones" entre 2013 y 2018.

A su vez, Martyna Kowalczyk, directora ejecutiva de Solartime USA, con sede en Texas, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que Jahn había trabajado brevemente para su empresa "hace muchos años y trabajó para nosotros durante menos de unos meses".

Jahn también condujo a través del país desde Texas a finales de 2017 para trabajar durante varios meses en un empleo con salario mínimo recolectando marihuana, recordó Ryan Sanderson, propietario de una granja de cannabis legal en el estado de Washington.

"Es un chico joven, a miles de kilómetros de su casa, que no parecía tener ningún rumbo, viviendo en su coche a una edad tan temprana", dijo Sanderson a AP. "No recuerdo que fuera tan anormal. No parecía pelearse con nadie ni causar problemas. Mantenía la cabeza gacha y se dedicaba a trabajar", añadió.

Poco después del tiroteo y antes de que las autoridades informaran de que al menos una de las víctimas era un detenido, el vicepresidente JD Vance publicó en X que "el ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra el ICE, debe cesar".

Mientras tanto, el senador republicano Ted Cruz, de Texas, siguió por la misma línea y pidió el fin de la violencia política.

"A todos los políticos que están utilizando una retórica que demoniza al ICE y al CPB: deténganse", dijo a los periodistas, en referencia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló este miércoles un aumento de los ataques contra los agentes del ICE en Estados Unidos.

En los últimos meses, se han presentado ataques contra miembros de esta entidad gubernamental en otras dos zonas de Texas.