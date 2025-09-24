Piden ayuda para repatriar cuerpos de dominicanos asesinados en Pensilvania

La familia de Geraldina Peguero Mancebo y Junior Cabrera Colón, asesinados en un hecho no del todo claro en Reading, Pensilvania, crearon una campaña de recaudación para costear el proceso de repatriación y asegurarles "una sepultura digna" en República Dominicana, donde la familia dejó a tres niños en la orfandad.

"Con el corazón destrozado compartimos la tragedia más dolorosa de nuestra familia", inicia el mensaje colgado en la página GoFundMe sobre la muerte de la pareja y su hijo de un año, Jeyden Junior Peguero.

La familia espera recolectar 8,000 dólares, que hasta el día de ayer martes, con los que solo buscaban costear los servicios fúnebres y la repatriación de los tres cuerpos hacia República Dominicana.

Sin embargo, un texto actualizado advierte que los fondos también serán utilizados para la "educación y cuidado diario" de tres niños de 13, 10 y 8 años que la pareja deja en la orfandad y que viven aquí en la República Dominicana y que ahora enfrentarán "la vida sin su madre ni su padre".

"Nuestra misión es doble: (1) Repatriar los cuerpos de Geraldina, Junior y Jeyden para darles sepultura digna en su tierra. (2) Brindar apoyo y sustento a los tres niños en su educación y cuidado diario", se puede leer en la página.

"Tu ayuda, grande o pequeña, será una semilla de esperanza para ellos en este momento tan doloroso", concluye el mensaje.

El caso

Los cuerpos de la familia dominicana fueron encontrados en distintas zonas de Pensilvania en las últimas dos semanas, en un caso donde aún no se esclarecen todos los detalles. Hasta el momento, una persona ha sido acusada de uno de los asesinatos.

El primer hallazgo se produjo el 13 de septiembre, cuando oficiales del Departamento de Policía de Reading localizaron el cadáver de Junior Cabrera Colón, de 31 años, en un área boscosa entre Clinton Street y River Road, en Reading, con una herida de bala en la cabeza.

Su esposa, Geraldina Peguero Mancebo (30 años), y su hijo Jeyden Junior Peguero, habían sido vistos por última vez el 12 de septiembre y permanecían desaparecidos hasta ser encontrados sin vida el pasado fin de semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/jrgz1-7035a432.jpg Imagen de José Rodríguez, acusado por la muerte deJunior Cabrera Colón. (FUENTE EXTERNA)

El 19 de septiembre, las autoridades encontraron el cuerpo de Geraldina en un prado en el municipio de Ontelaunee. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Jeyden a unos 150 metros del primer hallazgo. Ambas muertes fueron declaradas homicidios.

Por el asesinato de Cabrera Colón fue arrestado José Rodríguez, de 61 años, acusado de homicidio en primer grado, abuso de cadáver y otros delitos relacionados. El sospechoso permanece detenido en la cárcel del condado de Berks sin derecho a fianza.