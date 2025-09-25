Consulado dominicano en NY reconoció al general Hernández Calcaño por designación en la ONU

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez entrega reconocimiento al general Fernando Hernández Calcaño. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York reconoció este jueves al general de brigada, piloto Fernando Hernández Calcaño por su destacado desempeño diplomático y militar ante la ONU.

Hernández Calcaño fue designado presidente de la Comunidad de Asesores Militares y de Policía de la ONU (UN-MPAC), convirtiéndose en el primer oficial dominicano en presidir este organismo, que agrupa a representantes de los 193 Estados miembros de la organización internacional.

De acuerdo a una nota de prensa, la distinción fue entregada por el cónsul general, Jesús Vásquez Martínez, quien resaltó la trayectoria del militar y su contribuciónn a la proyección internacional de las Fuerzas Armadas dominicanas.

"Reconocemos a un oficial cuyo liderazgo y compromiso elevan el nombre de nuestra patria y fortalecen su papel en la paz y la seguridad global", afirmó Vásquez Martínez.

El reconocimiento destaca el liderazgo de Hernández Calcaño y su influencia en la proyección de la República Dominicana en los principales escenarios multilaterales del mundo.

