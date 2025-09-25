Wall Street cae por tercer día consecutivo

Wall Street cerró de nuevo en rojo ayer jueves, por tercer día consecutivo, jalonado por la caída del índice S&P 500 y el retroceso de Oracle y de Tesla.

Dicho índice general cayó un 0.50 %, para cerrar en 6.604.72 puntos; el mismo porcentaje que el Nasdaq, que terminó la jornada en 22.384.70 puntos; mientras que el Promedio Industrial Dow Jones perdió un 0.38 %, cayendo 176 puntos para llegar a 45.947.32.

En cuanto a las empresas líder en el sector de las IA, Oracle cayó un 5 %, lo que en general mantiene las dudas sobre el estado de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial.

Impacto de la inteligencia artificial en los mercados

Los medios estadounidenses hablan de que las acciones del mercado parecen reflejar la preocupación por las "valoraciones récord y las relaciones circulares potencialmente arriesgadas en la industria de la IA" tras las recientes operaciones.

Otro perdedor de la jornada en el parqué de Nueva York fue Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, que cayó un 4 %.

Los inversores también se muestran cautelosos ante el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) que se publicará hoy.

Las cifras se conocen justo cuando el Buró de Análisis Económico (BEA) publicó la cifra del producto interior bruto (PIB), que creció entre abril y junio el 0.9 % con respecto al trimestre anterior de 2025, mientras que la economía estadounidense se expandió a un ritmo anualizado del 3.8 %, una décima y cinco más, respectivamente, que la segunda estimación publicada en agosto.