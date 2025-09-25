Ejecutan a dos condenados en EE. UU., uno de ellos con gas nitrógeno

Imagen muestra una camilla utilizada para ejecuciones por inyección letal. ( FUENTE EXTERNA )

Un condenado a muerte fue ultimado con gas nitrógeno en Alabama este jueves, mientras otro recibió la inyección letal en Texas, elevando a 33 las ejecuciones realizadas en Estados Unidos en lo que va de 2025.

Geoffrey West, de 50 años, recibió la pena capital por el asesinato en 1997 de Margaret Berry, de 33 años y madre de dos hijos, durante un robo en la ciudad de Attalla.

"Lo siento (...) Me he disculpado en privado con la familia de Margaret Berry y me siento honrado por el perdón que me ha brindado su hijo, Will", dijo West, según un comunicado que su abogado difundió a la prensa. El condenado rechazó emitir sus últimas palabras antes de su ejecución.

Will, hijo de la víctima, había abogado para que se detuviera la ejecución de West, pero su pedido fue rechazado por las autoridades.

Mientras tanto, en Texas, Blaine Milam, de 35 años, fue ejecutado por el asesinato en 2008 de Amora Carson, la hija de 13 meses de su novia, durante un "exorcismo".

Según documentos judiciales, la niña fue "golpeada, estrangulada, mutilada sexualmente y tenía veinticuatro marcas de mordeduras humanas que cubrían todo su cuerpo, en lo que el médico forense calificó como el peor caso de brutalidad que jamás había visto".

"Quiero agradecerles especialmente a todos por su amabilidad, compasión, empatía, amor, apoyo y por creer en mí(...) Jesús, llévame a casa", fueron parte de las últimas palabras de Milam.

Sus abogados intentaron detener la ejecución alegando discapacidad intelectual, pero los tribunales rechazaron las apelaciones.

El caso de Milam figuraba entre los presentados en un documental de Werner Herzog de 2013 titulado "En el corredor de la muerte".

Con estas dos muertes ascienden a 33 las ejecuciones en Estados Unidos en lo que va del 2025. Florida ha llevado a cabo el mayor número (12).

¿Qué es la hipoxia de nitrógeno?

La hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a través de una máscara facial, provocando la asfixia del preso, ha sido denunciada por expertos de las Naciones Unidas como un método de ejecución cruel e inhumano.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias vigentes.

El presidente Donald Trump es un defensor de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió ampliar su aplicación "para los delitos más viles".

Trump firmó el jueves un memorando presidencial que ordena a los fiscales federales solicitar la pena de muerte en Washington, la capital del país, en los casos que correspondan.