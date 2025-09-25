Pareja de dominicanos asesinada en Pensilvania dejó tres hijos huérfanos en República Dominicana

La familia de dominicanos hallada muerta en Pensilvania. ( FUENTE EXTERNA )

La familia de Geraldina Peguero Mancebo y Junior Cabrera Colón, asesinados en un hecho no del todo claro en Reading, Pensilvania, aseguró que la pareja dejó a tres niños en la orfandad, que vivían en la República Dominicana.

Un texto actualizado de una campaña de recaudación colgada en GoFundMe señala que los fondos conseguidos serán utilizados para la "educación y cuidado diario" de tres niños de 13, 10 y 8 años que ahora enfrentarán "la vida sin su madre ni su padre".

"Con el corazón destrozado compartimos la tragedia más dolorosa de nuestra familia", inicia el mensaje colgado en la página sobre la muerte de la pareja y su hijo de un año, Jeyden Junior Peguero.

La familia espera recolectar 8,000 dólares, que hasta el día de ayer martes, solo sería usado para costear los servicios fúnebres y la repatriación de los tres cuerpos hacia República Dominicana.

"Nuestra misión es doble: (1) Repatriar los cuerpos de Geraldina, Junior y Jeyden para darles sepultura digna en su tierra. (2) Brindar apoyo y sustento a los tres niños en su educación y cuidado diario", se puede leer en la página.

"Tu ayuda, grande o pequeña, será una semilla de esperanza para ellos en este momento tan doloroso", concluye el mensaje.

Imagen muestra el texto compartido por la familia de los dominicanos asesinados en Pensilvania en la campaña de recaudación para repatriar sus cuerpos a República Dominicana.

El caso

Los cuerpos de la familia dominicana fueron encontrados en distintas zonas de Pensilvania en las últimas dos semanas, en un caso donde aún no se esclarecen todos los detalles. Hasta el momento, una persona ha sido acusada de uno de los asesinatos.

El primer hallazgo se produjo el 13 de septiembre, cuando oficiales del Departamento de Policía de Reading localizaron el cadáver de Junior Cabrera Colón, de 31 años, en un área boscosa entre Clinton Street y River Road, en Reading, con una herida de bala en la cabeza.

Su esposa, Geraldina Peguero Mancebo (30 años), y su hijo Jeyden Junior Peguero, habían sido vistos por última vez el 12 de septiembre y permanecían desaparecidos hasta ser encontrados sin vida el pasado fin de semana.

Imagen de José Rodríguez, acusado por la muerte deJunior Cabrera Colón.

El 19 de septiembre, las autoridades encontraron el cuerpo de Geraldina en un prado en el municipio de Ontelaunee. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Jeyden a unos 150 metros del primer hallazgo. Ambas muertes fueron declaradas homicidios.

Por el asesinato de Cabrera Colón fue arrestado José Rodríguez, de 61 años, acusado de homicidio en primer grado, abuso de cadáver y otros delitos relacionados. El sospechoso permanece detenido en la cárcel del condado de Berks sin derecho a fianza.