Abinader defiende equidad, crecimiento y confianza como motores del progreso en foro empresarial en NY

El presidente Luis Abinader participó en un foro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, en el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU celebrada en la ciudad de Nueva York.

En el encuentro, que reunió a líderes empresariales de la región, Abinader subrayó la importancia de la confianza para atraer inversión y generar progreso. "Donde no hay confianza no hay inversión y donde no hay inversión no hay progreso. Lo más importante para reducir la pobreza es el crecimiento económico", afirmó.

De acuerdo a una nota de prensa, el mandatario defendió la necesidad de distinguir entre igualdad y equidad, y resaltó los proyectos impulsados por su Gobierno en infraestructura, vivienda y educación, así como el liderazgo del país en turismo en América Latina.

Abinader también adelantó un anuncio estratégico: "Hemos descubierto el mayor depósito de tierras raras que se conoce en Latinoamérica", dijo, destacando el potencial de este hallazgo para la economía dominicana.

RD mejora indicadores

La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, señaló que República Dominicana mejora sus indicadores y que Abinader afronta su segundo mandato con amplio reconocimiento. En tanto, Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center, destacó su capacidad de liderazgo y el papel de su equipo de Gobierno.

El encuentro formó parte del ciclo de reuniones que Ceapi organizó con presidentes iberoamericanos durante la Asamblea de la ONU, y que busca fortalecer la cooperación entre empresarios y mandatarios de la región.