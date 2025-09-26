Embajada EE. UU. en RD pide estar atentos a reprogramación de citas tras cierre por vaguada

Personas esperan para recibir los servicios del VAC de la Embajada de EE. UU en Sambil en una foto de archivo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Embajada de Estados Unidos anunció este viernes el cierre de su Centro de Solicitud de Visas (VAC, en inglés) a partir de las 2:00 de la tarde por las "condiciones peligrosas" en Santo Domingo y advirtió a los usuarios afectados con la medida estar atentos a sus correos para una reprogramación de las citas.

"Los solicitantes de visa que no puedan asistir a sus citas deben esperar instrucciones de reprogramación por correo electrónico. Los solicitantes con citas futuras deben continuar monitoreando su correo electrónico para más información", reza la publicación de la embajada en sus redes sociales.

La misión diplomática indicó que la decisión se debe a "las inundaciones, condiciones peligrosas, y la Alerta Roja del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para Santo Domingo y Distrito Nacional" provocadas por la incidencia de una vaguada y una onda tropical, que para la tarde de este viernes mantenía otras 29 provincias en alerta.

Alerta para sus ciudadanos

Horas antes, la misión diplomática emitió una alerta meteorológica por la onda tropical que ha provocado intensas lluvias e inundaciones en todo el Gran Santo Domingo y otras provincias del país.

La embajada recomendó a sus ciudadanos a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas, del tránsito, de cuerpos de agua a través de fuentes confiables como el centro de huracanes (NHC) y el COE.

La Embajada también puso a disposición de sus ciudadanos en el país el número de teléfono 809-567-7775 en caso de necesitar asistencia. Hasta el momento, no se han referido sobre suspender sus servicios para este viernes.